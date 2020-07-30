В Украине зафиксировали "коронавирусный" антирекорд: 1197 новых больных за сутки

По состоянию на утро четверга, 30 июля, количество украинцев, у которых был подтвержден COVID-19, выросло до 68 794 человек — за сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 1197 пациентов.

Согласно данным, отображенным на интерактивной карте СНБО, заболевание оказалось летальным для 23 украинцев. Всего с начала эпидемии умерли 1673 украинца. За сутки инфекцию преодолели 760 пациентов.

Вспышку COVID-19 зафиксировали в Киеве — за сутки подтверждены 199 новых случаев. В Львовской области — 131 случай, в Ровенской — 105, в Ивано-Франковской — 104.

Ни одного нового случая не зафиксировано в Херсонской и Луганской областях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 1 августа правительство меняет алгоритм определения стран, входящих в «красную зону». В частности, будет учитываться показатель прироста больных за последние 14 дней и сравниваться с украинской статистикой.

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