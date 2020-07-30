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Защитник родины на скамье подсудимых: как дискредитируют украинскую армию в глазах общества, — генерал ВСУ
В Украине продолжается планомерная дискредитация украинской армии в глазах общества. Также продолжается и деморализация самих военнослужащих из-за возбуждения многочисленных уголовных дел, которые, по сути, «шиты белыми нитками». Об этом заявил народный депутат, комбриг 95-й ОАЭМБр, командующий Воздушно-десантными войсками генерал-лейтенант Михаил Забродский, сообщает Obozrevatel.
Он подчеркнул, что один из ярких примеров — абсолютно безосновательные уголовные преследования бывшего заместителя министра обороны генерала Игоря Павловского.
«Я хорошо знаком с генералом Павловским. Ознакомившись с сутью обвинений, которые ему предъявляются, в частности, с историей поставки автомобильной техники в ВСУ, я только укрепился в этой мысли. Это мой долг как военного товарища — поддержать его в данной ситуации. Если взятие на поруки могло стать возможным барьером для реализации бессмысленных обвинений и какого-то непонятного уголовного дела, для возбуждения которого, на мой взгляд, нет основания, — я с готовностью этим воспользовался. И ни в коем случае не жалею об этом», — заявил Забродский.
Забродский назвал еще более странным другое уголовное производство, фигурантом которого также является генерал Павловский, — закупка горючего для ВСУ у компании «Трейд комодити».
«Я не юрист, но с точки зрения здравого смысла, имея хорошее образование, я не могу понять, в чем суть этого уголовного дела. Должностное лицо, которое контролирует процесс закупки горючего для воюющей армии, должным образом, соблюдая все процедуры и закон о закупках, проводит тендерные закупки, которые проходят через ProZorro. Определяется победитель, который заключает контракт на поставку топлива по низкой цене. Причем с компанией, которая на тот момент получила статус „Поставщик года“ на ProZorro», — рассказал Забродский.
По его словам, уголовное производство против Павловского по этому делу было возбуждено за то, что заместитель министра обороны просто выполнял свои обязанности: «Кроме того, как выяснилось позже, основание, на котором было возбуждено уголовное дело по закупкам топлива у „Трейд комодити“, оказалось сфальсифицировано: дело возбудили якобы по заявлению народного депутата Татьяны Чорновил, которая отрицает, что вообще обращалась в правоохранительные органы по поводу закупки горючего для ВСУ».
Генерал-лейтенант напомнил, что цена бензина по сделкам, заключенным между МОУ и «Трейд комодити» после заключения допсоглашений, была значительно ниже цены, по которой закупалось в тот период горючее для НАБУ.
«Была инициирована проверка государственной аудиторской службой МОУ именно по этому вопросу. НАБУ от начала и до конца руководило этой проверкой, делая акцент на определенных вещах… Человек сделал все правильно, руководствуясь государственными интересами — и ничем другим», — подчеркнул Забродский.
Также крайне пагубными для морального состояния ВСУ, по мнению Забродского, являются и несколько производств в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко — в частности, касательно приказа о контрнаступлении украинских военных на Донбассе в июне-августе 2014 года.
«Это просто очередной элемент нелепого перечня обвинений. Порошенко инкриминируют превышение полномочий и нарушение ограничений по применению Вооруженных сил. АТО на тот момент по доктринальным документам должна была проводить СБУ и другие силовые структуры при содействии ВСУ. Но конфликт на Донбассе очень быстро показал, что основной силой является как раз ВСУ», — сказал Забродский.
Он убежден, что все указанные эпизоды являются частью гибридной войны против Украины.221
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