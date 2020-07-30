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Украина

Заподозрили в работе на Украину: оккупанты в Крыму задержали моряка ЧФ России (видео)

9:54 30 июля 2020
Задержание

Российская ФСБ, ранее похитившая на админгранице с аннексированным Крымом украинского солдата из 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, заявила о задержании в Севастополе моряка ЧФ РФ, которого обвинили в работе на украинскую разведку.

Как передает REGNUM, задержан военнослужащий, «собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения». Оккупанты открыли дело по статье о госизмене.

Видео задержания публикует «360».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», хакеры ФСБ организовали атаку на ресурсы представительства президента Украины в Автономной Республике Крым.

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