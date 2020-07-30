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Рекордная взятка за закрытие дела Злочевского: раскрыты резонансные детали
Стали известны подробности спецоперации НАБУ, итогом которой стало изъятие 5 млн долларов наличными, предназначавшихся для закрытия дела против экс-министра природных ресурсов Николая Злочевского.
По словам обличителя взяточников Евгения Шевченко в интервью Цензор.Нет, главным посредником Злочевского стал первый замглавы Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко, который перед сделкой просил совета у монаха.
«Когда мы согласовали детали, он по громкой связи позвонил кому-то. Говорит: „Святой Петр, передо мной сидит человек, у нас с ним планируется крупная сделка. Что высшие силы говорят? Будет ли она успешной?“ Тот секунд десять что-то пробормотал, потом: „Высшие силы одобряют эту сделку, я вижу много денег, будет успех“… Со стороны это выглядело сюром — человек идет на серьезное преступление, где ему светит 10 лет тюрьмы, и вместо того, чтобы включить мозги, звонит церковному шарлатану», — рассказал Шевченко.
Деньги передавали прямо на парковке налоговой, на ул. Шолуденко,
«Сам начал брать пачки денег и прогонять их на счетной машинке. Мы выборочно с каждого миллиона брали по 20−30 тысяч долларов и прогоняли — мне нужно было убедиться, что это настоящие деньги. На третьем чемодане я понял, что тут не $ 5 млн, а шесть! Ильяшенко тут же пояснил, что один он заберет себе», — рассказал собеседник журналистов.
Напомним, 15 июля Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения всем фигурантам дела. В т.ч. работавший в холдинге Burisma адвокат Андрей Кича был арестован на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 40,36 млн гривен, первому заместителю главы налоговой Киева Николаю Ильяшенко был установлен залог 84,08 млн гривен, а руководительнице одного из департаментов Государственной фискальной службы Елене Мазуровой — 120,02 млн гривен, так как она является ключевым подозреваемым по этому делу.
На данный момент в СИЗО остается только Ильяшенко.84
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