Пока бесплатная: в Киеве открыли первую перехватывающую парковку для транзитного автотранспорта

В столице уже несколько лет говорят о создании перехватывающих парковок на подъездах к городу. На стадии обсуждения идеи высказывались разные мнения. В частности, некоторые эксперты отмечали: инициатива может быть даже проблемной из-за недостаточного анализа спроса на такие паркинги, а также потому, что при пересадке автомобилистов на городской транспорт подземка будет перегружена.

На очередном заседании Киевсовета утвердили решение обустроить шесть перехватывающих паркингов. Депутаты считают, что парковки должны быть на конечных станциях метро, чтобы владельцы транзитного транспорта могли оставить его возле станции и продолжать движение к центральной части города общественным транспортом.

Первая парковочная площадка оборудована возле станции метро «Выдубичи» и работает в режиме опытной эксплуатации, сообщил заместитель городского головы Александр Густелев. Он отметил, что пока этой парковкой, рассчитанной на 193 места, можно пользоваться бесплатно. И автомобилисты уже оставляют здесь ежедневно 120−140 машин. Возле «Выдубичей» на перехватывающей площадке есть освещение, ограждение, там устроены пешеходные переходы, нанесена вертикальная и горизонтальная разметка, установлена навигация, и вскоре появится 10 камер видеонаблюдения. Сейчас обустраивают входную группу — КПП и шлагбаумы.

Перехватывающие парковки появятся на таких направлениях:

возле станции метро «Академгородок» — ирпенское направление;

возле метро «Святошин» — житомирское направление;

рядом с метро «Выдубичи» и «Ипподром» — одесское направление;

возле станции подземки «Красный хутор» — бориспольское направление;

возле метро «Сырец» — гостомельское направление.

В целом на этих паркингах смогут разместиться 988 транспортных единиц.

Столичные власти надеются, что благодаря перехватывающим парковкам можно разгрузить центр города от частного транспорта и уменьшить заторы в Киеве. Спасут ли от пробок центральную часть столицы почти тысяча мест на перехватывающих парковках?

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве на Подоле появится первая роторная парковка высотой 15 метров. Она будет занимать площадь всего в два паркоместа, но на ней можно размещать одновременно 12 машин. Также издание сообщало: чтобы расчистить центр города от автомобилей, КГГА планирует увеличить тариф за парковку с 10 до 50 гривен в час. Наряду с этим городские власти также планируют повысить штрафы за парковку в непредусмотренных для этого местах.

Ранее сообщалось, что в Киеве заработал сервис по продаже парковочных е-талонов, а также открыли еще один пункт возврата эвакуированных авто.

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