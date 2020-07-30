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Всплекс коронавируса в Киеве: столица может попасть в "оранжевую" карантинную зону
С 1 августа Украину поделят на четыре карантинные зоны. Киев окажется на границе между «желтой» и «оранжевой» зонами. Напомним, в Украине 29 июля был зафиксирован новый суточный антирекорд — почти 1200 новых случаев инфицирования, а столица вышла на первое место по количеству заболевших.
Таким образом, к традиционному уже масочному режиму жителей Киева ждет запрет на ночное (после 23:00) посещение развлекательных заведений и ресторанов ночью, работу спортзалов и детских лагерей. Также больницы не будут проводить плановую госпитализацию, констатировал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в интервью РБК-Украина.
Он связывает ухудшение эпидемиологической ситуации в Киеве со вспышкой заболевания в общежитии Института специальной связи и защиты информации КПИ и ожидает дальнейшего прироста среди этой категории населения — молодых людей в возрасте до 35 лет.
«Мы эту тенденцию наблюдаем уже вторую неделю из-за нарушения режима среди этой категории населения», — сказал он.
Окончательное решение о делении территории Украины на четыре карантинные зоны будет принято в пятницу, 31 августа.
Напомним, Министерства здравоохранения и образования уже определились с вариантами организации учебного процесса в школах с 1 сентября 2020 года в разных карантинных зонах.59
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