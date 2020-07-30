- 11:49 Подозреваемых в организации серии взрывов в Киеве отправили в СИЗО
- 11:43 Беременная Илона Гвоздева рассекретила пол будущего ребенка
- 11:39 Дорога и тротуар усеяны семечками: в Днепре столкнулись груженые фуры
- 11:39 Давно не было: на оккупированный Донбасс прибыл российский "гумконвой"
- 11:31 Представление Мирчи Луческу в «Динамо»: онлайн-видеотрансляция
- 11:28 В МИД Украины оценили возможность экстрадиции задержанных в Беларуси наемников
- 11:25 В 47 лет умер один из основателей группы The Roots
- 11:17 Меган Маркл пожаловалась, что дворец запрещал ей носить украшения по собственному вкусу
- 11:14 Всплекс коронавируса в Киеве: столица может попасть в "оранжевую" карантинную зону
- 11:11 Прошло шесть лет: полиция ищет свидетелей убийства в Донецке Дмитрия Чернявского
- 10:42 На Луганщине пьяный мужчина сжег флаг Украины: в полиции показали фото вандала
- 10:41 Это будет нескоро: сделан печальный прогноз о выработке коллективного иммунитета к коронавирусу
В МИД Украины оценили возможность экстрадиции задержанных в Беларуси наемников
В МИД Украины, реагируя на задержание в Беларуси боевиков ЧВК «Вагнера», некоторые из которых «засветились» на Донбассе, заявили, что вопросы возможной экстрадиции наемников в нашу страну будет решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами.
«Мы внимательно следим за ситуацией вокруг задержания белорусскими правоохранителями нескольких десятков российских боевиков. По сообщениям СМИ, среди них есть те, кто воевал против Украины на Донбассе. Украина давно предупреждала, что участники российских оккупационных сил и незаконных вооруженных формирований, участвовавшие в боевых действиях на Востоке Украины, используются в других точках мира и представляют угрозу», — говорится в комментарии украинского внешнеполитического ведомства.
В МИД Украины подчеркнули, что их обнаружение в Беларуси подтверждает этот факт и свидетельствует, что боевиков могут использовать для дестабилизации ситуации в накануне белорусских президентских выборов.
«В связи с этим подчеркиваем, что Украина развивает добрососедские отношения с соседней Беларусью, всесторонне поддерживает ее суверенитет и независимость», — добавили в дипломатическом ведомстве.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», о возможности подачи запроса на выдачу уроженцев Украины, задержанных в Беларуси, заявлял замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Кривонос.70
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...
Ветер: 1 м/с С
Давление: 749 мм