В МИД Украины оценили возможность экстрадиции задержанных в Беларуси наемников

В МИД Украины, реагируя на задержание в Беларуси боевиков ЧВК «Вагнера», некоторые из которых «засветились» на Донбассе, заявили, что вопросы возможной экстрадиции наемников в нашу страну будет решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами.

«Мы внимательно следим за ситуацией вокруг задержания белорусскими правоохранителями нескольких десятков российских боевиков. По сообщениям СМИ, среди них есть те, кто воевал против Украины на Донбассе. Украина давно предупреждала, что участники российских оккупационных сил и незаконных вооруженных формирований, участвовавшие в боевых действиях на Востоке Украины, используются в других точках мира и представляют угрозу», — говорится в комментарии украинского внешнеполитического ведомства.

В МИД Украины подчеркнули, что их обнаружение в Беларуси подтверждает этот факт и свидетельствует, что боевиков могут использовать для дестабилизации ситуации в накануне белорусских президентских выборов.

«В связи с этим подчеркиваем, что Украина развивает добрососедские отношения с соседней Беларусью, всесторонне поддерживает ее суверенитет и независимость», — добавили в дипломатическом ведомстве.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», о возможности подачи запроса на выдачу уроженцев Украины, задержанных в Беларуси, заявлял замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Кривонос.

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