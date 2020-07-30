27.50 / 27.74 31.99 / 32.54
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В МИД Украины оценили возможность экстрадиции задержанных в Беларуси наемников

11:28 30 июля 2020
Задержание боевиков ЧВК «Вагнера» в Беларуси

В МИД Украины, реагируя на задержание в Беларуси боевиков ЧВК «Вагнера», некоторые из которых «засветились» на Донбассе, заявили, что вопросы возможной экстрадиции наемников в нашу страну будет решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами.

«Мы внимательно следим за ситуацией вокруг задержания белорусскими правоохранителями нескольких десятков российских боевиков. По сообщениям СМИ, среди них есть те, кто воевал против Украины на Донбассе. Украина давно предупреждала, что участники российских оккупационных сил и незаконных вооруженных формирований, участвовавшие в боевых действиях на Востоке Украины, используются в других точках мира и представляют угрозу», — говорится в комментарии украинского внешнеполитического ведомства.

В МИД Украины подчеркнули, что их обнаружение в Беларуси подтверждает этот факт и свидетельствует, что боевиков могут использовать для дестабилизации ситуации в накануне белорусских президентских выборов.

«В связи с этим подчеркиваем, что Украина развивает добрососедские отношения с соседней Беларусью, всесторонне поддерживает ее суверенитет и независимость», — добавили в дипломатическом ведомстве.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», о возможности подачи запроса на выдачу уроженцев Украины, задержанных в Беларуси, заявлял замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Кривонос.

70

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Илона Гвоздева

Беременная Илона Гвоздева рассекретила пол будущего ребенка (фото, видео)

Энди Картрайт

В Санкт-Петербурге нашли расчлененное тело рэпера из Украины Энди Картрайта

Виталий Кличко

Битва за Киев: как Офис президента собирается «нокаутировать» Виталия Кличко

Меган Маркл

Меган Маркл пожаловалась, что дворец запрещал ей носить украшения по собственному вкусу (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер