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Украина

Давно не было: на оккупированный Донбасс прибыл российский "гумконвой"

11:39 30 июля 2020
гумконвой

30 июля на оккупированные территории Донбасса прибыл 97-й по счету «гуманитарный конвой» МЧС Российской Федерации. Как пишут сепаратистские СМИ, в так называемые «ЛНР» и «ДНР» доставлено около 65 тонн лекарств для лечения онкологических, онкогематологических заболеваний, вакцины для проведения плановых прививок, а также расходные материалы для гемодиализа.

Примечательно, что в предыдущий раз «гумконвой» приезжал в Донецк и Луганск 19 декабря прошлого года.

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Чем обусловлен такой перерыв (ведь раньше «гумконвои» прибывали регулярно), непонятно.

Известно, что россияне практически всегда под видом гуманитарных грузов доставляли оружие и боеприпасы для боевиков. Нередко после получения «помощи» на фронта начиналось обострение.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что боевик Александр Ходаковский, в 2014 году возглавивший батальон боевиков «Восток», рассказал, как «крышевал» бизнес и занимался бандитизмом.

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