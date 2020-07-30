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Дорога и тротуар усеяны семечками: в Днепре столкнулись груженые фуры (фото, видео)
В Днепре в ночь на четверг, 30 июля, на пересечении проспектов Сергея Нигояна и Ивана Мазепы столкнулись две фуры, груженные подсолнечными семечками. Напомним, 2 июля в этом же месте перевернулась фура с пивом.
Предварительно, автомобили ехали друг за другом, когда у одного из большегрузов отказали тормоза. По инерции он покатился и въехал во впереди едущую фуру. Прицеп первой фуры опрокинулся на бок, второй грузовик получил более серьезные повреждения — у нее опрокинулась и кабина.
Из обоих автомобилей на проезжую часть и тротуар возле станции метро «Метростроителей» высыпались горы семечек. Их убирали лопатами.
Утром движение по полосе в сторону больницы № 3 по проспекту Нигояна было затруднено — водители объезжали место ДТП по встречной полосе.
Фото и видео с места происшествия показал Информатор Днепр.
Напомним, 19 июля на Закарпатье фура раздавила легковое авто, в котором находились погиб экс-тренер «Закарпатья» Виктор Ряшко и двое детей. Все они погибли.
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