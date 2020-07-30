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После задержания «вагнеровцев» Украина и Беларусь договорились об усилении контроля на границе
В МИД Беларуси, куда после задержания россиян из ЧВК «Вагнера» под Минском вызвали послов России и Украины, заявили, что с украинской стороной достигнута договоренность об усилении пограничного режима.
Белорусские дипломаты запросили у российского посла Дмитрия Мезенцева «обстоятельные разъяснения относительно целей и других аспектов прибытия и нахождения в стране организованной группы лиц, многие члены которой имеют доказанный опыт участия в вооруженных конфликтах».
А у украинского дипломата Петра Врублевского, с учетом подтвержденных сведений об участии ряда задержанных в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины, попросили предоставить информацию для анализа и «оценки причин их присутствия в Беларуси».
«Принимая во внимание указанный настораживающий факт, а также проведение в настоящий момент в Беларуси избирательной кампании, с украинской стороной достигнута договоренность об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», госсекретарь Совбеза Беларуси Андрей Равков заявлял, что на территории страны может находится еще до 200 «вагнеровцев».128
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