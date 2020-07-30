27.51 / 27.75 32.04 / 32.55
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

После задержания «вагнеровцев» Украина и Беларусь договорились об усилении контроля на границе

12:08 30 июля 2020
Задержание боевиков в Беларуси

В МИД Беларуси, куда после задержания россиян из ЧВК «Вагнера» под Минском вызвали послов России и Украины, заявили, что с украинской стороной достигнута договоренность об усилении пограничного режима.

Белорусские дипломаты запросили у российского посла Дмитрия Мезенцева «обстоятельные разъяснения относительно целей и других аспектов прибытия и нахождения в стране организованной группы лиц, многие члены которой имеют доказанный опыт участия в вооруженных конфликтах».

А у украинского дипломата Петра Врублевского, с учетом подтвержденных сведений об участии ряда задержанных в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины, попросили предоставить информацию для анализа и «оценки причин их присутствия в Беларуси».

«Принимая во внимание указанный настораживающий факт, а также проведение в настоящий момент в Беларуси избирательной кампании, с украинской стороной достигнута договоренность об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», госсекретарь Совбеза Беларуси Андрей Равков заявлял, что на территории страны может находится еще до 200 «вагнеровцев».

128

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Энди Картрайт

В сети показали квартиру, в которой нашли расчлененное тело рэпера Энди Картрайта (видео)

ДТП с Демьяном Ганулом

Выскочил на встречку: в Одессе в тройное ДТП попал автомобиль с активистом Ганулом

Горящий на мосту поезд

Напоминало сцену из ада: в США поезд сошел с рельсов и загорелся, обрушив мост (видео)

Вид Киева

Жара уйдет из Украины: синоптик рассказала, какой будет погода в последний день июля

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер