Близкий к ФСБ российский бизнесмен наладил контрабанду военного оборудования из Украины: СБУ разоблачила схему

Служба безопасности блокировала новую схему поставок в Россию товаров военного назначения украинского производства, организатором которой является заместитель директора одного из российских предприятий. Он, в свою очередь, имеет «устойчивые связи» с действующими и бывшими сотрудниками ФСБ РФ. Напомним, в январе российские спецслужбы пыталась завербовать сотрудника «Укроборонпрома».

По информации пресс-службы СБУ, на оборонных предприятиях в Харьковской, Киевской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях прошли одновременные обыски, по итогам которых их руководители предоставили информацию о закупке частными компаниями товаров военного и двойного назначения.

В частности, в Россию попали некоторые технологии по производству украинской военной продукции.

В настоящее время о подозрении в совершении покушения на контрабанду и нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, совершенные в составе организованной преступной группы, сообщено организатору и трем фигурантам дела — представителям частных компаний.

Изъятые денежные суммы

Проведение обысков

Напомним, накануне СБУ пресекла преступную схему по раздаче соцвыплат из украинского бюджета боевикам «ДНР».

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