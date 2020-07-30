27.51 / 27.75 32.04 / 32.55
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Близкий к ФСБ российский бизнесмен наладил контрабанду военного оборудования из Украины: СБУ разоблачила схему

12:09 30 июля 2020
Операция СБУ

Служба безопасности блокировала новую схему поставок в Россию товаров военного назначения украинского производства, организатором которой является заместитель директора одного из российских предприятий. Он, в свою очередь, имеет «устойчивые связи» с действующими и бывшими сотрудниками ФСБ РФ. Напомним, в январе российские спецслужбы пыталась завербовать сотрудника «Укроборонпрома».

По информации пресс-службы СБУ, на оборонных предприятиях в Харьковской, Киевской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях прошли одновременные обыски, по итогам которых их руководители предоставили информацию о закупке частными компаниями товаров военного и двойного назначения.

В частности, в Россию попали некоторые технологии по производству украинской военной продукции.

В настоящее время о подозрении в совершении покушения на контрабанду и нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, совершенные в составе организованной преступной группы, сообщено организатору и трем фигурантам дела — представителям частных компаний.

Изъятые денежные суммы

Проведение обысков

Напомним, накануне СБУ пресекла преступную схему по раздаче соцвыплат из украинского бюджета боевикам «ДНР».

151

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Энди Картрайт

В сети показали квартиру, в которой нашли расчлененное тело рэпера Энди Картрайта (видео)

ДТП с Демьяном Ганулом

Выскочил на встречку: в Одессе в тройное ДТП попал автомобиль с активистом Ганулом

Горящий на мосту поезд

Напоминало сцену из ада: в США поезд сошел с рельсов и загорелся, обрушив мост (видео)

Вид Киева

Жара уйдет из Украины: синоптик рассказала, какой будет погода в последний день июля

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер