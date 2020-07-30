Жара уйдет из Украины: синоптик рассказала, какой будет погода в последний день июля

В пятницу, 31 июля, в Украине продолжится «проседание» температуры, свежее всего (+21-+25 градусов) будет в западных и северных областях страны. Такой прогноз обнародовала в своем Facebook синоптик Наталья Диденко.

Согласно обнародованной информации, на остальной территории Украины будет теплее, однако и там произойдет снижение температуры воздуха — до +26-+30 градусов.

В прикарпатских областях продолжатся дожди с грозами (местами — ливни со шквалами), также дожди возможны на востоке и на юге Украины.

В Киеве в пятницу существенных осадков ожидать не стоит, а термометры покажут около +22 градусов.

Напомним, в интервью «ФАКТАМ» народные синоптики спрогнозировали, что август будет умеренно знойным, а с середины третьей декады ночи станут ощутимо холодными.

Фото skyandmethod.com

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