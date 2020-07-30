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В деле бывшего главы «Укравтодора» Новака появился еще один подозреваемый
В рамках дела экс-руководителя «Укравтодора» Славомира Новака, которого арестовали в Польше по подозрению в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег, появился шестой подозреваемый.
Как сообщают в НАБУ, во исполнение поручения Окружной прокуратуры Варшавы, бенефициару группы компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере дорожного хозяйства на территории Украины, сообщено о подозрении. Речь идет о предоставлении неправомерной выгоды и ее легализации на территории Польши.
«Таким образом, общее количество участников преступления достигло шести человек», — отмечают в антикоррупционном бюро и напоминают, что ранее о подозрении сообщали экс-главе «Укравтодора», двум гражданам Польши, иностранному гражданину — представителю одной из компаний-участниц тендеров «Укравтодора» и гражданке Украины — экс-советнику руководителя «Укравтодора».
«НАБУ и САП зафиксировали три эпизода, которые могут свидетельствовать о возможном получении бывшим руководителем „Укравтодора“ неправомерной выгоды. Все эти случаи связаны с принятием решений об использовании средств, предоставленных международными финансовыми организациями в виде кредитов на ремонт украинских дорог», — говорится в сообщении.
Так, в одном из эпизодов речь шла об уплате 10% «консультационных услуг» (более 180 тысяч евро). В другом — о выплате компанией-победителем тендера «взноса» (в эквиваленте свыше 3,5 миллиона гривен) в специально созданное совместное предприятие в Польше. В третьем — о выкупе специально созданной компании с уставным капиталом в 15 тысяч евро за 300−350 тысяч евро.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», НАБУ проводила следственные действия во Львове, после чего было сообщено о подозрении «одному из вероятно причастных к преступлению».36
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