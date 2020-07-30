В СБУ сделали важное заявление об экстрадиции задержанных в Беларуси «вагнеровцев»

В Украине собираются инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК «Вагнер». Об этом в комментарии Интерфаксу-Украина заявили в пресс-центре СБУ.

Тем не менее журналисты уточняют, что вопросы экстрадиции курирует Офис генерального прокурора, где заявления пока не сделали.

Напомним, 29 июля Государственное информационное агентство БелТА сообщило о задержании белорусскими правоохранителями 32 боевиков иностранной частной военной компании под Минском. Еще одного задержали позже на юге Беларуси. По предварительной информации, все они имеют российское гражданство, хотя как минимум один из них, Геннадий Фетисов, родился и прожил всю жизнь в Донецке, то есть, скорее всего, имеет украинское гражданство. Это подтвердил и российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне боевиков «ДНР».

Вместе с тем в Кремле уже заявили, что не признают украинское гражданство задержанных в Беларуси.

В целом более половины задержанных находятся в базе данных украинского сайта «Миротворец».

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал задержание боевиков «чрезвычайным происшествием», а МИД Беларуси вызвал послов Украины и РФ.

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