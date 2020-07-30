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Умеренное тепло и немного дождей: синоптики рассказали, какой будет погода в августе
В начале этой недели в Украину проник фронт северного циклона Dana, который принес с собой грозы и снижение температуры. Неужели последний месяц лета «порадует» украинцев дождями и холодом? С этим вопросом «ФАКТЫ» обратились к известным синоптикам.
В пятницу, 31 июля, осадки в виде грозовых дождей возможны в восточных и южных областях, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем на западе страны столбики термометров опустятся до отметок плюс 21, а на юге поднимутся до 30 градусов тепла.
В субботу, 1 августа, грозы переместятся на север Украины, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем в западных областях столбики термометров покажут плюс 21, а на юге воздух прогреется до 29 градусов тепла.
В воскресенье, 2 августа, небольшие дожди возможны на востоке страны, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем в северных областях местами температура опустится до плюс 22, а на юге воздух прогреется до 29 градусов.
В понедельник, 3 августа, осадков не ожидается, ветер — до 8 метров в секунду. Днем на севере Украины — плюс 23−25, а в южных областях — около 28 градусов.
Как рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик Владимир Деркач, в последние дни июля возможны дожди, которые принесут снижение температуры.
— Правда, это похолодание продержится всего несколько дней, потом теплая погода вернется. Первая декада августа начнется с умеренного тепла, однако вероятны кратковременные дожди, — рассказал ранее в интервью «ФАКТАМ» Владимир Деркач. — Приблизительно с середины первой декады температура начнет расти, тепло продлится до середины третьей декады. Затем будет холодать по ночам. В середине месяца возможны небольшие дожди, но в целом в августе осадков будет мало. Осень не только «порадует» дождями, но и дважды согреет бабьим летом. Зима начнется незначительным похолоданием, а затем побалует нетипичным для этого периода теплом — «зимним бабьим летом».
Ранее народный синоптик Леонид Горбань в интервью «ФАКТАМ» сообщил, что в последние дни июля ожидаются небольшие дожди, днем столбики термометров будут показывать 25−29 градусов тепла, а по ночам они опустятся до 14 — 17 выше нуля.
— Небольшие дожди в августе возможны с 5-го по 9-е, а также 21-го и 30 августа, — рассказал Леонид Горбань. — В дневное время до середины последнего месяца лета в Украине температура будут колебаться от 26 до 27 градусов, во второй половине августа придет жара: столбики термометров достигнут отметок 29−31 градус. А по ночам будет 17−18 выше нуля.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»48
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