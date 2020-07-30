Кравчук согласился возглавить группу переговорщиков в Минске

Первый президент Украины Леонид Кравчук, чье имя называлось в качестве возможного кандидата на пост руководителя украинской группы в рамках ТКГ на переговорах в Минске по Донбассу, согласился на такое предложение.

Заявив, что «время для отдыха еще не настало», он добавил: «Я принял решение, если смогу, а я хочу этого, сделать что-то для приближения мира на Донбассе. Буду делать это до последнего вздоха».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», второй президент Украины Леонид Кучма, второй раз возглавивший группу украинских переговорщиков в Минске летом 2019 года, заявил о выходе из переговоров в Минске.





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