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Маски на уроках можно не надевать: в Минздраве рассказали, как будут учиться школьники с 1 сентября
Главный санитарный врач Виктор Ляшко подписал распоряжение, регламентирующее правила организации учебного процесса в школах в условиях карантина. Напомним, ранее стало известно, что МОЗ и Минобразования решили санкционировать традиционный образовательный процесс в учебных заведениях с 1 сентября.
Скрин документа, датированного 30 июля, выложила в сеть глава Киевского городского департамента образования Елена Фиданян.
Так, в соответствии с ним, передвигаться по территории школы и заходить в школу можно только в маске, на занятиях маски разрешено не использовать.
Руководителям учебных заведений рекомендовано разработать маршруты и график допуска учащихся в школу так, чтобы избежать скопления детей.
Контроль самочувствия школьников возложен на учителей, которые должны опрашивать учащихся перед занятиями и «обследовать на признаки респираторных заболеваний». При обнаружении таких признаков ученика (ученицу) рекомендовано изолировать в отдельном помещении и проинформировать родителей.
Перемещения детей по заведению минимизируется
В туалетах должны быть антисептик, жидкое мыло и бумажные полотенца (электоросушилки для рук).
После каждого занятия классы следует проветривать как минимум в течение 10 минут.
Напомним, Киев может быть попасть в «оранжевую» зону, в которой учебный процесс возможен только в группах до 20 человек.115
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