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Украина

Дело Шеремета: Антоненко готов пройти следственный эксперимент при двух условиях

14:51 30 июля 2020
Андрей Антоненко

Музыкант Андрей Антоненко, которого подозревают в убийстве Павла Шеремета, согласился на следственный эксперимент на месте преступления. Однако для этого с него должны снять наручники, а запись сразу должна быть показана в эфире.

Как сказал Антоненко «Украинской правде», он и раньше соглашался на проведение эксперимента, но при определенных условиях.

«Мы не отказывались ни от каких следственных действий, а настаивали на их законном проведении, с адвокатами. От полиграфа мы также не отказывались.

Мы предложили независимую экспертизу с привлечением иностранных спецов, поскольку существовали обоснованные риски фальсификации со стороны следствия. Представьте, тот самый психолог, объявил ходу «невербальным поведением» и подписал этот бред, теперь предлагался мне в новой ипостаси — полиграфолога! Говорят, других у нас нет.

Следственный эксперимент я и сейчас готов пройти, если меня освободят из-под стражи, то есть не будут водить на цепочке, как Юлю, и при условии, что видео сразу после этого покажут. Но этого они боятся больше всего".

Ранее эксперты заявили, что рост Антоненко не соответствует росту человека на видео.

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