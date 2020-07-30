Фонд Рината Ахметова: прийти на помощь первым

Когда мир столкнулся с серьезным вызовом для человечества — коронавирусной инфекцией, действовать нужно было незамедлительно. Ринат Ахметов еще в феврале первым пришел на помощь стране. Он объединил ресурсы благотворительного Фонда, ФК «Шахтер», компаний ДТЭК, «Метинвест» и других активов SCM для помощи Украине и выделил 300 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом.

Проект «Борьба с COVID-19 в Украине» Фонда стал оперативным ответом на угрозу эпидемии. Современное медицинское оборудование, средства защиты, экспресс-тесты передавались государственным больницам в регионах — туда, где врачи уже приняли на себя первый удар. Важным фактором спасения жизней стали аппараты искусственной вентиляции легких — и Фонд, по личному решению Рината Ахметова, приобрел 200 современных моделей, из них более 100 уже доставлены в Украину. В том числе две модели получила Городская клиническая больница № 1 Ивано-Франковска.

«Фонд Рината Ахметова подставил медикам мощное плечо. С первых дней мы почувствовали поддержку. Мы получили экспресс-тесты, которые помогли верифицировать подозрения на COVID-инфекцию. В дальнейшем мы получили защитные костюмы, их сейчас используем. Мы получили очень большой подарок — аппараты ИВЛ, которые помогут не только больным коронавирусом, но и всем пациентам с легочной или сердечной патологией и требуют неотложной помощи», — говорит директор больницы Тарас Василик.

По словам главы Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорива, медики региона на деле ощутили поддержку.

«Спасибо за эту большую и важную помощь. Фонд был с нами, когда было действительно тяжело. Благодаря этим аппаратам помощь получат больные, которые продолжают поступать в стационары. Такое высокотехнологичное оборудование очень нужно медучреждениям, которые первыми стали на защиту здоровья людей», — сказал Виталий Федорив.

Аппараты ИВЛ, переданные украинским медикам Фондом, могут применяться для пациентов разного возраста и различной степени тяжести. Медики признаются, что эту помощь они ждали.

«В современных условиях эффективное функционирование отделения невозможно без ряда факторов, среди которых большое значение имеет наличие современной аппаратуры. В том числе такой приоритетной, как современные аппараты искусственной вентиляции легких. Они значительно повышают шансы пациентов, нуждающихся в дыхательной поддержке», — рассказал Виктор Шайда, врач отделения детской реанимации Мариупольской городской больницы № 4.

По словам Натальи Емченко, члена Наблюдательного совета Фонда, проект «Борьба с COVID-19 в Украине» призван повысить уровень медицинской помощи в стране: «Во многие больницы по всей Украине аппараты ИВЛ такого класса попадают впервые. Они в числе самых современных в мире, но главное — они просты в использовании и в значительной степени исключают человеческий фактор».

С начала эпидемии современные аппараты ИВЛ получили государственные больницы во Львовской, Ивано-Франковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской и Харьковской областях, а также в Киеве. «Борьба с COVID-19 в Украине» — масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется по программе Фонда «Ринат Ахметов — Спасение жизней». Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект «200 скорых для Украины». Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих скорых задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.

Подробнее о том, как Фонд Рината Ахметова помогает Украине бороться с коронавирусом, читайте в наших специальных материалах здесь и здесь.

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