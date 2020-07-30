- 17:06 Болгария снова разрешила украинцам въезжать в страну без тестов на коронавирус и обязательного карантина
- 17:02 Зеленский назначил Кравчука главным украинским переговорщиком в ТКГ
- 17:02 Курбан-Байрам: как отмечают один из главных исламских праздников
- 16:55 «Нефтяной курорт»: на месте крушения танкера Delfi в Одессе сделают пляж для людей с инвалидностью
- 16:46 Скандал с российскими боевиками в Беларуси: что такое ЧВК «Вагнер» и чем она занимается
- 16:45 Ефремов встретит Новый год под домашним арестом: суд в Москве принял решение о мере пресечения для актера
- 16:36 Фонд Рината Ахметова: прийти на помощь первым
- 16:35 Полиция задержала киевлянина, "заминировавшего" станцию метро "Вокзальная"
- 16:26 Протестующие торговцы рынка на киевской Троещине на полтора часа заблокировали работу троллейбусов и автобусов
- 16:22 У Лукашенко обвинили оппозицию в подготовке массовых беспорядков с участием "вагнеровцев"
- 15:53 Целый город на Хмельнитчине остался без воды после сильнейшего урагана: в сети показали последствия буйства стихии
- 15:49 В Киеве задержали вымогательницу, обещавшую "повлиять" на руководство АМКУ "всего" за 4 миллиона гривен
Фонд Рината Ахметова: прийти на помощь первым
Когда мир столкнулся с серьезным вызовом для человечества — коронавирусной инфекцией, действовать нужно было незамедлительно. Ринат Ахметов еще в феврале первым пришел на помощь стране. Он объединил ресурсы благотворительного Фонда, ФК «Шахтер», компаний ДТЭК, «Метинвест» и других активов SCM для помощи Украине и выделил 300 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом.
Проект «Борьба с COVID-19 в Украине» Фонда стал оперативным ответом на угрозу эпидемии. Современное медицинское оборудование, средства защиты, экспресс-тесты передавались государственным больницам в регионах — туда, где врачи уже приняли на себя первый удар. Важным фактором спасения жизней стали аппараты искусственной вентиляции легких — и Фонд, по личному решению Рината Ахметова, приобрел 200 современных моделей, из них более 100 уже доставлены в Украину. В том числе две модели получила Городская клиническая больница № 1 Ивано-Франковска.
«Фонд Рината Ахметова подставил медикам мощное плечо. С первых дней мы почувствовали поддержку. Мы получили экспресс-тесты, которые помогли верифицировать подозрения на COVID-инфекцию. В дальнейшем мы получили защитные костюмы, их сейчас используем. Мы получили очень большой подарок — аппараты ИВЛ, которые помогут не только больным коронавирусом, но и всем пациентам с легочной или сердечной патологией и требуют неотложной помощи», — говорит директор больницы Тарас Василик.
По словам главы Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорива, медики региона на деле ощутили поддержку.
«Спасибо за эту большую и важную помощь. Фонд был с нами, когда было действительно тяжело. Благодаря этим аппаратам помощь получат больные, которые продолжают поступать в стационары. Такое высокотехнологичное оборудование очень нужно медучреждениям, которые первыми стали на защиту здоровья людей», — сказал Виталий Федорив.
Аппараты ИВЛ, переданные украинским медикам Фондом, могут применяться для пациентов разного возраста и различной степени тяжести. Медики признаются, что эту помощь они ждали.
«В современных условиях эффективное функционирование отделения невозможно без ряда факторов, среди которых большое значение имеет наличие современной аппаратуры. В том числе такой приоритетной, как современные аппараты искусственной вентиляции легких. Они значительно повышают шансы пациентов, нуждающихся в дыхательной поддержке», — рассказал Виктор Шайда, врач отделения детской реанимации Мариупольской городской больницы № 4.
По словам Натальи Емченко, члена Наблюдательного совета Фонда, проект «Борьба с COVID-19 в Украине» призван повысить уровень медицинской помощи в стране: «Во многие больницы по всей Украине аппараты ИВЛ такого класса попадают впервые. Они в числе самых современных в мире, но главное — они просты в использовании и в значительной степени исключают человеческий фактор».
С начала эпидемии современные аппараты ИВЛ получили государственные больницы во Львовской, Ивано-Франковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской и Харьковской областях, а также в Киеве. «Борьба с COVID-19 в Украине» — масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется по программе Фонда «Ринат Ахметов — Спасение жизней». Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект «200 скорых для Украины». Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих скорых задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.
Подробнее о том, как Фонд Рината Ахметова помогает Украине бороться с коронавирусом, читайте в наших специальных материалах здесь и здесь.86
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Ефремов встретит Новый год под домашним арестом: суд в Москве принял решение о мере пресечения для актера
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..
Ветер: 1 м/с С
Давление: 749 мм