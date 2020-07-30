В аэропортах «Киев» и «Борисполь» можно провериться на коронавирус: что важно знать

В аэропорту «Киев» заработал пункт, где можно пройти ПЦР-тестирование на коронавирус. Отрицательный результат теста даст возможность украинцам избежать двухнедельной самоизоляции после возвращения из стран «красной зоны». Как сообщается на странице аэропорта в Facebook, тестирование делают возле медпункта на первом этаже терминала А. Тест может пройти любой пассажир.

Медработники берут мазок из горла, носа и направляют в Институт микробиологических исследований (IMD). В течение суток пассажир получит результат на свою почту. Также результаты тестирования лаборатория отравляет в Центр общественного здоровья. При негативном результате с мобильного приложения «Дій вдома» человек получает сообщение о снятии контроля и прекращении режима 14-дневной самоизоляции.

Тестирование, которое можно оплатить наличными или банковской картой, обойдется 1700 гривен. А по горячей линии 8 999 можно узнать о графике работы пункта тестирования.

В аэропорту «Борисполь» еще раньше начали тестировать на COVID-19 прилетевших и улетающих пассажиров методом ПЦР и выполнять тесты на антитела. Лаборатория сможет обеспечить потребности пассажиров, если соответствующей справки потребует страна прилета. Об этом сообщил в Facebook президент компании Евгений Дыхне. Лаборатория будет показывать результаты ПЦР теста (мазок из горла) в течение суток, через три часа (одновременно можно загружать 96 образцов), также предполагается опция срочного теста отдельного образца в течение 40 минут. Тестирования на антитела к SARS-CoV-2 позволяет выявить перенесенную инфекцию и наличие определенного иммунитета. Для такого теста берут кровь из вены (скорость — 86 тестов в минуту). Справка о прохождении теста отправляется на указанный путешественником адрес электронной почты.

Стоимость услуги составляет 1500 гривен и оплачивается банковской картой (оформление на третьем этаже терминала D в зоне регистрации на стойке № 48 Fast Line — процедура занимает 10−15 минут).

Как сообщали «ФАКТЫ», тестирование на коронавирус запустили и в аэропорту Одессы. Пункт сбора анализов на COVID-19 появился также в аэропорту Львова (сначала сервис работал только для прибывших пассажиров).

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