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Украина отменяет самоизоляцию для возвращающихся с оккупированных территорий
С субботы, 1 августа, отменяется обязательная самоизоляция для граждан Украины, возвращающихся с временно оккупированных территорий. Ранее проверку на коронавирус внедрили в аэропортах «Киев» и «Борисполь».
Как сообщил «Украинской правде» пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко, теперь не будут подпадать под самоизоляцию и некоторые категории лиц, прибывающих из стран «красной зоны».
«С 1 августа вступает в силу постановление правительства, которым отменяется ряд норм, действовавших до этого. Этим постановлением внесены изменения в постановления правительства, регламентирующие пересечение линии разграничения и админграницы с Крымом. На данный момент действует обязанность для людей, которые следуют с оккупированных территорий, — установить приложение „Дій вдома“. Эта норма отменяется», — сказал Демченко.
Также увеличено количество исключений для граждан, которые въезжают на территорию Украины из стран «красной зоны» с широким распространением COVID-19. Теперь самоизоляция не требуется лицам, не достигшим 12 лет, дипломата, тем, кто следует транзитом, экипажам грузовых, морских и воздушных судов, инструкторам вооруженных сил государств-членов НАТО.
Ранее сообщалось, что одна из стран ЕС упростила въезд для украинцев.64
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