27.53 / 27.75 32.05 / 32.54
Киев: +27
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Украина отменяет самоизоляцию для возвращающихся с оккупированных территорий

15:39 30 июля 2020
КПВВ

С субботы, 1 августа, отменяется обязательная самоизоляция для граждан Украины, возвращающихся с временно оккупированных территорий. Ранее проверку на коронавирус внедрили в аэропортах «Киев» и «Борисполь».

Как сообщил «Украинской правде» пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко, теперь не будут подпадать под самоизоляцию и некоторые категории лиц, прибывающих из стран «красной зоны».

«С 1 августа вступает в силу постановление правительства, которым отменяется ряд норм, действовавших до этого. Этим постановлением внесены изменения в постановления правительства, регламентирующие пересечение линии разграничения и админграницы с Крымом. На данный момент действует обязанность для людей, которые следуют с оккупированных территорий, — установить приложение „Дій вдома“. Эта норма отменяется», — сказал Демченко.

Также увеличено количество исключений для граждан, которые въезжают на территорию Украины из стран «красной зоны» с широким распространением COVID-19. Теперь самоизоляция не требуется лицам, не достигшим 12 лет, дипломата, тем, кто следует транзитом, экипажам грузовых, морских и воздушных судов, инструкторам вооруженных сил государств-членов НАТО.

Ранее сообщалось, что одна из стран ЕС упростила въезд для украинцев.

64

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Маруся Звиробий

"Угрожавшей Зеленскому" Марусе Звиробий вручили обвинительный акт (видео)

Агрессивные парни битой и ногами избили пенсионеров в Запорожье: детали жуткой истории

Агрессивные парни битой и ногами избили пенсионеров в Запорожье: детали жуткой истории

взятка

В Киеве задержали вымогательницу, обещавшую "повлиять" на руководство АМКУ "всего" за 4 миллиона гривен

Град

Целый город на Хмельнитчине остался без воды после сильнейшего урагана: в сети показали последствия буйства стихии (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер