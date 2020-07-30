Копам хотят разрешить негласные радары и засады, из-за которых в свое время разогнали ГАИ

Под занавес третьей сессии Верховной Рады IX созыва был принят в первом чтении законопроект, по форме ужесточающий наказание пьяных водителей, но по сути существенно расширяющий права полиции и ощутимо ограничивающий права всех, даже абсолютно законопослушных водителей. Взаимоотношения коп — водитель предлагается строить как в американских боевиках, где водитель смирно сидит за рулем, беспрекословно выполняя команды полицейского. Правда, об этих нюансах авторы документа особо не распространялись, преподнеся его в парламенте как эффективный инструмент в борьбе с пьянством за рулем. Благодаря чему он и получил необходимую поддержку. Ответная реакция общественности была незамедлительной: автомобилисты и правозащитники единодушно раскритиковали этот законопроект, призвав главу государства отозвать документ.

Автомобильное сообщество сплоченно заявило свое категорическое «нет»

Законопроект № 2695 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения» был подан в Верховную Раду еще в конце прошлого года и до недавнего времени пылился в профильном комитете, ожидая наиболее благоприятного момента для вынесения на суд парламентариев. Трагедия, произошедшая

12 июля на Обуховской трассе, когда пьяный водитель на угнанном внедорожнике Mercedes вылетел на встречную полосу и на полном ходу протаранил авто, убив при этом практически всю семью, вызвала огромный резонанс в обществе и создала необходимый фон для принятия законопроекта. Трагедию активно обсудили под куполом парламента, и в кои-то веки народные избранники заговорили об ужасной ситуации с безопасностью, сложившейся на наших дорогах, о высокой аварийности и проблеме управления транспортом в нетрезвом состоянии. Как будто не в этих же стенах за месяц до этого из закона, который устанавливал уголовную ответственность в числе прочего и за пьяное вождение, норму, касающуюся именно езды подшофе, изъяли. Но после трагической гибели семьи авторы законопроекта № 2695 достали козырь из рукава, заявив, что у них как раз имеется готовое предложение, которое поможет справиться с негативным явлением. Особо не вникая в подробности, нардепы единодушно его поддержали, благо пока только в первом чтении…

В отличие от представителей законодательной власти, которые законы не читают (они их пишут!), украинское автомобильное сообщество внимательно разобралось с этими инициативами и также сплоченно заявило свое категорическое «нет». За помощью обратились к гаранту Конституции: на сайте президента Украины зарегистрирован целый ряд петиций, имеющих похожие требования — прекратить рассмотрение законопроекта № 2695, не допустить его принятия и даже вовсе отменить. Одна из петиций буквально за первых пять дней набрала необходимые 25 тысяч голосов, а на момент подготовки этого материала их число превысило 30 тысяч. В петиции акцентируется внимание главы государства на том, что «расширение полномочий полицейских, которое предложено в этом законопроекте, является следующим „звоночком“ к построению полицейского государства и следования за Россией. Эти пункты направлены только на сужение свобод водителей и расширение полицейского произвола и взяточничества». Ознакомиться с петицией и поддержать ее можно, перейдя по этой ссылке.

Таким образом, благодаря одной из петиций Владимир Зеленский обязан отреагировать на проблему. Прислушается ли он к голосу народа, узнаем уже через два с половиной месяца, когда истечет установленный срок сбора подписи голосов и придет время для ее рассмотрения.

Впрочем, некоторые специалисты в сфере безопасности дорожного движения не питают особых иллюзий по поводу этих петиций. Так, известный правозащитник Владимир Караваев утверждает, что глава государства не станет на сторону народа. «Петиция за отмену № 2695 набрала необходимое количество голосов. Президент Украины обязан отреагировать! Но как? Отменить рассмотрение не может. Только наложить вето на принятый закон, если будут аргументы. И вот здесь начнется!» — написал правозащитник на своей странице в Facebook.

В качестве примера привел несколько спорных ситуаций. 1. Беспричинная остановка. Полиция в ответ заявит: а как тогда выявлять пьяных водителей? 2. Заглушить мотор, руки на руль. Полиция покажет видео катающихся на капоте копов. 3. Передать документы. А как тогда выявить поддельные корочки?

«Вряд ли депутаты найдут ответы на эти вопросы и президент тоже! При этом все умолчат о количестве сфабрикованных обвинений, фальсификаций и служебных подлогов, потому что таких данных просто нет», — заявил Владимир Караваев.

Адвокат Вадим Володарский, также специализирующийся в области дорожного движения, настроен более оптимистично: «Есть надежда, что у президента не захотят обострять ситуацию с критически настроенной автомобильной общественностью. А свою фракцию в такой мере, чтобы воспрепятствовать принятию закона, он все-таки контролирует. Хотя не исключено, что рассмотрение этого спорного законопроекта отложат до окончания осенних выборов в местную власть».

Так что же все-таки предлагает этот крайне противоречивый законопроект.

Украинским полицейским собираются предоставить права, аналогичные правам американских полицейских

Упомянутым документом вносится целый ряд корректив в действующие законодательные акты Украины — в Административный и Уголовный кодексы, в законы «О дорожном движении» и «О национальной полиции».

Так, в частности предлагается увеличить размеры штрафов за целый ряд нарушений ПДД. За управление транспортным средством лицом, не имеющим прав, взыскание увеличат с 510 до 3 400 гривен. Если же машиной будет управлять водитель, лишенный прав, ему будет грозить впечатляющий штраф в 20 400 гривен с лишением корочек на срок от трех до пяти лет и с платным или безоплатным изъятием транспортного средства. Напомним, что ныне за подобный проступок полагается взыскание в размере 510 гривен. За оставление места ДТП хотят вменить штраф в 3 400 гривен, против нынешних 255 гривен. Превышение скорости движения более чем на 50 километров в час предлагают карать штрафом в 3 400 гривен (ныне 510 гривен). За неиспользование ремней безопасности и защитных мотошлемов взыскание увеличат в 10 раз — с 51 до 510 гривен. За управление незарегистрированным автомобилем, без номерных знаков, с загрязненными знаками или такими, которые не принадлежат данному транспорту, вменят штраф 510 гривен против нынешних 170.

Кстати, меру наказания, касающуюся лишения водителя права управления транспортными средствами, хотят дополнить весьма любопытной нормой, которая заметно увеличивает «лишенческий» срок. В том случае, если водитель, у которого изъяли корочки на определенный срок, разрешит себе сесть за руль и при этом совершит нарушение, которое также предусматривает изъятие прав, неотбытую часть «лишенческого» срока прибавят к новому сроку изъятия прав. При этом общий срок нахождения водителя без удостоверения может превышать 10-летний, предусмотренный как максимальный.

Но все эти нормы многие водители даже считают недостаточно жесткими по сравнению с существующими на Западе. А наибольшее возмущение автомобилистов вызвала та часть законопроекта № 2695, которая значительно расширяет права полицейских.

Так, водителям хотят вменить следующие обязанности в случае их остановки полицейскими:

остановить транспортное средство с соблюдением требований ПДД;

держать руки в поле зрения полицейского или должностных лиц военной инспекции безопасности дорожного движения и не выходить из транспортного средства без разрешения;

по требованию полицейского или должностного лица военной инспекции безопасности дорожного движения выключить двигатель транспортного средства и вынуть ключ из замка зажигания (при наличии такового), передать для проверки все необходимые для управления документы, страховку или предъявить их в электронном виде; включить аварийную сигнализацию; выйти из транспортного средства.

В законопроекте прописано требование именно «передать» документы полицейскому. А не «предъявить», как это задекларировано сейчас.

Кроме того, хотят расширить полномочия полицейских и при так называемой поверхностной проверке транспортных средств — предлагается разрешить копам осматривать не только салон и багажник, но еще и багажное устройство, прицепы транспортного средства, проводить проверки соответствия идентификационных номеров транспортного средства. Стоит отметить, что сейчас и при поверхностной проверке полиция нередко превышает свои права, поскольку никакой ответственности за безосновательный осмотр для копов не предусмотрено.

Предлагается также законодательно предусмотреть проведение негласного контроля за соблюдением водителями ПДД, в том числе и за скоростью движения транспортных средств, разрешив ездить и применять полицейские радары на машинах, не имеющих опознавательных знаков патрульной полиции. Напомним, что сейчас стражи порядка, наоборот, проводят контроль открыто, и это делается прежде всего в качестве профилактических мер для стимулирования повышения дисциплины участников движения.

А еще патрульным полицейским опять хотят разрешить беспричинные остановки транспорта, как это было во времена пресловутой ГАИ, за это в конце концов и ликвидированной. И делается это, естественно, под эгидой борьбы с пьяными водителями. Так, в частности, предлагается дополнить статью 35 Закона «О дорожном движении» новым пунктом следующего содержания: «Полицейский может останавливать транспортные средства в случае: если такая остановка осуществляется во время проведения профилактических мероприятий с целью проведения осмотра водителей с использованием специальных технических средств для проверки на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

Профилактические мероприятия осуществляются на основании организационно-распорядительного акта руководителя полиции, который обнародуется на официальном веб-сайте Национальной полиции". Таким образом, под прикрытием проверок полиции хотят предоставить право без явных причин (как то: нарушение водителем ПДД, явная техническая неисправность машины, нахождение подобного авто в розыске и т. п. ) останавливать транспортные средства.

Нетрезвых водителей будут сажать за решетку, а «лишенческие» сроки станут очень серьезными

Впрочем, упомянутый проект действительно касается и повышения ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии. Расскажем о ключевых изменениях. В частности, предлагается более жестко наказывать водителей, севших выпившими за руль повторно в течение года: им будет грозить не только штраф в размере 20 400 гривен, но и лишение свободы на 10 суток с лишением прав на три года. А злостного нарушителя, в очередной раз севшего за руль в пьяном виде, могут упрятать за решетку на 15 суток, лишив прав на 10 лет.

Существенно увеличены и сроки рассмотрения административных правонарушений, касающихся пьяных водителей: наказание может быть наложено в течение года с момента его совершения (напомним, что на сегодняшний день этот срок ограничен тремя месяцами).

В свою очередь Уголовный кодекс предлагается дополнить новыми пунктами статьи 286, касающимися ответственности водителей за совершение ДТП с пострадавшими, если они совершили его в состоянии опьянения, которое будет являться отягощающим фактором и, соответственно, караться жестче. Так, если в результате «пьяного» ДТП людям были нанесены телесные повреждения средней тяжести, виновнику грозит лишение свободы на срок до трех лет с лишением прав от трех до пяти лет (напомним, что ныне им грозит штраф 3 400—8 500 гривен) или арест до шести месяцев, либо ограничение свободы до трех лет с лишением прав до трех лет, либо без такового. А если вследствие аварии погибли или получили тяжкие телесные повреждения люди, пьяного водителя посадят в тюрьму на 7—12 лет с лишением прав на 7—10 лет. На сегодня при одном погибшем и тяжких повреждениях предусмотрено лишение свободы от трех до восьми лет с лишением прав до трех лет либо без такового, а при нескольких погибших людях — заключение сроком от пяти до десяти лет с лишением корочек на три года.

Кроме того, полицейским при выявлении нетрезвых водителей хотят разрешить проводить осмотры водителей на предмет алкогольного опьянения без участия понятых, лишь фиксируя процесс на камеру.

Бесспорно, езда в нетрезвом состоянии требует сурового наказания, но для чего протаскивать сомнительные инициативы, превращая нашу страну в полицейское государство? Ведь от многих из предложенных норм, тех же полицейских засад, например, отказались в свое время не просто так, а как раз из-за систематических злоупотреблений, допускаемых милицией. Более того, отечественные юристы, специализирующиеся на дорожной тематике, в один голос утверждают: ныне действующая система взысканий за нарушения ПДД, в том числе и управление в нетрезвом состоянии, вполне достаточна для наведения порядка на дорогах. В ней не хватает лишь одного — обеспечения неотвратимости наказания и исключения избирательного его применения, при котором приближенным к власти и просто небедным людям удается избежать ответственности.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что с 12 июня на украинских дорогах уже появилось больше полицейских с радарами.

А с начала июня в Украине работает система фотофиксации нарушений на дорогах.

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