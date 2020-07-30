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«Нефтяной курорт»: на месте крушения танкера Delfi в Одессе сделают пляж для людей с инвалидностью
В четверг, 20 июля, на заседании исполнительного комитета Одесского горсовета одобрен проект обустройства в районе городского пляжа «Дельфин» (где с ноября 2019 года лежит потерпевший крушение тенкер Delfi) участка для людей с ограниченными физическими возможностями. Об этом в ходе заседания сообщил заместитель начальника городского управления инженерной защиты Виталий Парфенов. Он отметил, в частности, что этот муниципальный пляж сдан в аренду еще с 2003 года.
«Участок, который сейчас планируется под обустройство пляжа для инвалидов, не эксплуатировался. Арендатор готов провести все необходимые работы за свой счет. Также будет сделан капитальный ремонт существующей подпорной стены, которая находится в неудовлетворительном техническом состоянии, и обеспечен намыв пляжа», — сказал чиновник, не уточняя, за чей счет, в частности, будет произведен капитальный ремонт.
Также он не сказал, что участок пляжной территории, о которой идет речь, — между 12 и 13 траверсами, сейчас не имеет отношения к «Дельфину». Он просто располагается рядом и его попросту «приобщают». При этом, так сказать, идут навстречу пожеланиям горожан (на самом деле арендатору) и обязуются завершить работы до начала следующего курортного сезона.
Самое интересное, однако, заключается в том, что речь идет о пляжной зоне, акватория и песок которой загрязнены горюче-смазочными материалами, постоянно вытекавшими из потерпевшего крушение и «залегшего» здесь танкера Delfi.
Последний, напомним, находится у волнолома «Дельфина» уже девятый месяц. Несколько попыток приподнять аварийное судно, чтобы появилась возможность поставить его на ровный киль, не увенчались успехом. Нынче за дело взялись специалисты из АМПУ, объявлен тендер и время проведения операции по эвакуации аварийного судна вообще неизвестно.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на внеочередном заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (25 июня) рассмотрен вопрос о дополнительных мерах безопасности на территории пляжа «Дельфин» возле затонувшего танкера. Комиссия приняла решение об ограничении доступа отдыхающих к пляжу в этом районе «в связи с продолжающейся утечкой нефтепродуктов с танкера, а также учитывая информацию Госэкоинспекции в Одесской области о превышении нормативов гранично допустимых концентраций нефтепродуктов и загрязнении воды в районе пляжа «Дельфин». Позже пляж и вовсе закрыли для отдыхающих. Ситуация с танкером Delfi признана чрезвычайной. По состоянию на 25 июля было установлено превышение нормативов предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в море в 4,8 раза.133
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