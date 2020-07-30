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Украина

Зеленский назначил Кравчука главным украинским переговорщиком в ТКГ

17:02 30 июля 2020
Леонид Кравчук

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ «Об изменениях в составе делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе». Это связано с выходом Леонида Кучмы из группы переговорщиков по Донбассу.

Как сообщает Офис президента, документ предусматривает ввод в состав делегации бывшего главы государства Леонида Кравчука.

В Указе говорится:

  • ввести в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе Кравчук — Президент Украины в 1991 — 1994 годах, определив его главой делегации;
  • вывести из состава делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе Л. Кучму, освободив его от исполнения обязанностей главы делегации.
  • Со дня опубликования Указ вступает в силу.

Ранее сообщалось, что в в России прогнозируют уход из ТКГ Грызлова.

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