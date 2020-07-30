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Зеленский назначил Кравчука главным украинским переговорщиком в ТКГ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ «Об изменениях в составе делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе». Это связано с выходом Леонида Кучмы из группы переговорщиков по Донбассу.
Как сообщает Офис президента, документ предусматривает ввод в состав делегации бывшего главы государства Леонида Кравчука.
В Указе говорится:
- ввести в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе Кравчук — Президент Украины в 1991 — 1994 годах, определив его главой делегации;
- вывести из состава делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе Л. Кучму, освободив его от исполнения обязанностей главы делегации.
- Со дня опубликования Указ вступает в силу.
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