Болгария снова разрешила украинцам въезжать в страну без тестов на коронавирус и обязательного карантина

Правила поездок украинцев на популярные зарубежные курорты снова изменились. Болгария с 31 июля не будет требовать от граждан Украины сделать ПЦР-тест на коронавирус и соблюдать 14-дневный карантин.

Такой облегченный режим въезда в Болгарию продлится до 31 августа. Решение было принято Министерством здравоохранения Болгарии и обнародовано украинским посольством в стране.

Украинцы — не единственные, кому Болгария разрешила въезд без предварительной сдачи ПЦР-теста. Такое же послабление коснулось граждан Евросоюза и ближайших к Болгарии стран Европы, а также туристов из некоторых азиатских, африканских стран и Австралии.

Тем временем Украина все еще считает Болгарию «красной зоной» по темпам распространения коронавируса, а потому при возвращении с болгарских курортов туристам потребуется либо проходить обсервацию, либо сдавать тесты на коронавирус.

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