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Не тот огнемет: боевики оскандалились фейком об "украинских диверсантах" (видео)
Пропагандисты террористической «ЛНР» опубликовали в сети видео о якобы обнаружении в районе Попасной «тайника с оружием украинской ДРГ». Фейк был тут же разоблачен — авторы видео прокололись на невнимательности к деталям. Оружие, которое якобы припрятали в тайнике и обнаружили после объявления перемирия, оказалось российским.
Разоблачением фейка поделился в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»).
«Как якобы укрДРГ снова коварно подсунула в тайник оружие российского производства, — иронизирует офицер. — Огнемет выпуска 2006 года (РШГ-1 „Таволга-1“), созданный в 2000 году и принятый на вооружение в 2003 году в ВС РФ».
Напомним, в первые часы согласованного перемирия 27 июля боевики прибегли к провокации — был сделан выстрел из подствольного гранатомета вблизи населенного пункта Шумы. .68
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