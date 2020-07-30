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Украина

Суд открыл производство о запрете "партии Шария"

18:51 30 июля 2020
суд

Окружной административный суд Киева занялся делом о запрете деятельности в Украине «партии Шария», участвовавшей в выборах-2019, но не прошедшей в Раду. 30 июля суд открыл соответствующее производство.

Как сообщает пресс-служба, иск в суд поступил 23 июля. Заявитель просил признать противоправной бездеятельность Минюста и обязать государственный орган через суд запретить деятельность «партии Шария» и отменить ее государственную регистрацию. Обосновывая свои требования, истец указывал, что видит нарушения закона о декоммунизации («Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики»).

Напомним, ранее в Окружной административный суд Киева подали иск с требованием исключить слово «слуга» из названия политической силы «Слуга народа». Кроме того, в том же суде рассматривалось дело о новой редакции украинского правописания.

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Суд открыл производство о запрете "партии Шария"

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