Венедиктова взяла в советники трижды генпрокурора Украины

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назначила своим внештатным советником Святослава Пискуна. Приказ был подписан 27 июля.

61-летний Пискун трижды занимал пост генерального прокурора: в 2002—2003 годах, в 2004—2005 гг. и в 2007 году. В промежутках — в 2006—2007 и в 2007—2012 годах Пискун был депутатом Рады. Политик пытался вернуться в парламент в 2014 году, но не удачно.

Фотокопию приказа о новой должности Пискуна опубликовал бывший генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

Напомним, 30 июля президент Владимир Зеленский нашел должность для бывшего главы государства Леонида Кравчука. Он возглавит минскую группу переговорщиков по урегулированию на Донбассе.



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