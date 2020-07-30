Штаб ООС сообщил о смерти трех военных с начала перемирия: у пользователей сети возникли вопросы

С момента вступления в силу режима полного прекращения огня в зоне ООС уже погибли три украинских воина. Об этом в своем Fаcebook сообщает Штаб Операции Объединенных сил.

«28 июля перестала биться сердце солдата Артура Бахнара, 29 июля оборвалась жизнь солдата Сергея Вергуна. А сегодня Украина потеряла еще одного защитника — старшего сержанта Владимира Перекрестова», — говорится в сообщении.

При этом причиной потерь штаб называет «резкое ухудшение состояния здоровья».

Сеть отреагировала возмущением. У пользователей возникло много вопросов: «Единичные выстрелы? Ничего не значащие?», «А резкое ухудшение состояния здоровья вызвано чем? Ранениями во время „полного прекращения огня“?», «Есть ли раненые, и сколько?».

Как сообщалось ранее, у Зеленского считают, что режим прекращения огня на Донбассе работает, несмотря на единичные выстрелы.

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