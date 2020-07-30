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В ближайшее время реинтегрировать Донбасс невозможно, — Разумков
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков уверен, что Донбасс будет реинтегрирован в состав Украины. В то же время глава парламента подчеркивает, что в ближайшее время такое возвращение оккупированных территорий невозможно. Об этом председатель ВР заявил в интервью «ФАКТАМ».
«Не буду заниматься шапкозакидательством и говорить, что мы это сделаем через неделю или через месяц. Это невозможно. Но это наша территория, там наши люди, и мы должны делать все, чтобы рано или поздно Украина смогла мирно существовать в тех же границах, что и до 2014 года», — заявил Разумков.
Спикер обратил внимание, что для реинтеграции Донбасса недостаточно одних только усилий Украины. «Многое зависит не только от нас, но и от иностранных партнеров, очень многое — от Российской Федерации. Но не допускаю даже мысли, которую иногда пытаются нам навязать, о том, что возвращение наших территорий не произойдет никогда», — подытожил глава парламента.
Напомним, ранее в том же ключе высказался и первый президент Леонид Кравчук. По его мнению, Донбасс даже после деоккупации не сможет «с пылу с жару» прийти в Украину и стать ее полноценной единицей.
О достижениях Верховной Рады, работе президента, меняющихся рейтингах и приближающихся выборах читайте в интервью Разумкова «ФАКТАМ» «Не вижу сегодня смысла обсуждать тему моих президентских амбиций».
Фото Дмитро Разумков/Facebook86
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