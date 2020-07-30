Украина будет требовать выдачи задержанных в Беларуси "вагнеровцев", — Зеленский

Украина будет настаивать на экстрадиции боевиков ЧВК «Вагнера», задержанных в Беларуси. Сейчас идут консультации с белорусской стороной. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, комментируя резонансные аресты в Минске 29 июля. Всего были задержаны 33 гражданина России, и подтверждена их связь с частной военной компанией «Вагнера».

Как сообщила пресс-служба президента, Украина обратится к руководству Беларуси с ходатайством об экстрадиции. Тем более, что уже есть данные, что некоторые из задержанных участвовали в боевых действиях на Донбассе.

«Украина будет настаивать на экстрадиции всех лиц, причастных к военным преступлениям на временно оккупированной территории и в отношении которых Служба безопасности Украины собрала достаточно доказательств», — подтвердили в Офисе президента.

Напомним, среди задержанных в Беларуси лиц есть фигуранты базы сайта «Миротворец», засветившиеся как российские наемники на Донбассе. СБУ подтвердила, что намерена инициировать экстрадицию этих лиц из Беларуси в Украину.

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