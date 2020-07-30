Президент Владимир Зеленский, как и обещал, подписал указ о расширении списка государственных праздников. Предлагается включить туда религиозные праздники Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Хануку, Пасху христиан западного обряда и другие.

Окончательное решение глава государства оставляет за Кабмином и Верховной Радой. Согласно указу, правительство должно обсудить идею с Всеукраинским советом церквей, религиозными организациями и Украинским институтом национальной памяти. По итогам консультаций должен появиться законопроект, а потом свое слово предстоит сказать народным депутатам.

Напомним, идея дополнить календарь мусульманскими праздниками появилась после встречи президента с крымскотатарской общиной. А подписан был указ в день, когда мусульмане Украины и мира празднуют Курбан-Байрам. «Ценим вклад мусульманской общины Украины в сохранение и приумножение духовного богатства и разнообразия нашего народа, утверждение мира и межрелигиозного согласия», — подчеркнул в своем поздравлении Зеленский.

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