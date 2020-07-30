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Украина

ЦИК просит Донецкую и Луганскую ОГА оценить возможность проведения местных выборов на Донбассе

22:53 30 июля 2020
выборы

В Центральной избирательной комиссии все еще не знают, будут ли проводиться местные выборы на Донбассе 25 октября. Особенно членов ЦИК интересуют избирательные участки для жителей районов возле линии разграничения. А президент Владимир Зеленский ранее надеялся, что выборы можно было бы провести еще и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает комиссия, было предложено, чтобы вопрос с выборами решали Донецкая и Луганская облгосадминистрации. Вердикта члены ЦИК ждут до 5 августа 2020 года.

25 июня Центризбирком уже определил процедуру, как будут создаваться обычные и специальные избирательные участки на выборы, но по закону возможность провести голосование должны сначала оценить военно-гражданские администрации.

Напомним, ранее было объявлено, что для проведения выборов на временно оккупированных территориях Донбасса необходимо «полное и всеобъемлющее прекращение огня», а также еще пять важных условий.

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