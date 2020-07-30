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Скандальное "дело о Томосе" закрыто: в ГБР назвали причину
Государственное бюро расследований более не занимается «делом о Томосе» и делом об отмене регистрации УПЦ Киевского патриархата. Это подтвердил и.о. директора ГБР Александр Соколов на брифинге.
По словам руководителя бюро, ГБР не проверяло вопрос о получении Украиной Томоса об автокефалии. Открывалось уголовное производство по поводу отмены регистрации УПЦ Киевского патриархата, но это было при предыдущем руководстве бюро, а сейчас дело закрыто.
«Следователи не установили признаков уголовного правонарушения, подпадающего под статью 161 УК Украины о нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений», — заявил Соколов. По его мнению, отмена регистрации УПЦ КП должна рассматриваться в рамках административного или гражданского судопроизводства.
Напомним, дело о якобы разжигании межрелигиозной розни появилось в ноябре 2019 года по заявлению верующих Киевского патриархата. Сначала расследованием занималось СБУ, затем материалы были переданы в Госбюро расследований.88
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