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Подросток из Мариуполя, лишившийся ног и руки после подрыва на снаряде, установил рекорд Украины (видео)
В Украине зафиксирован еще один поражающий воображение факт, когда огромная вера в себя помогает человеку достичь казавшегося ранее невозможным результата.
Так, в четверг, 30 июля в Киеве 16-летний Николай Нижниковский из Мариуполя, который подорвался на боевом снаряде и остался без ног и руки, установил рекорд Украины, самостоятельно переплыв Днепр.
Об этом на своей странице в Facebook написала руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.
«Встречайте нового рекордсмена Украины! 16-летний Николай Нижниковський из Мариуполя сегодня установил рекорд Украины, переплыв Днепр без всякой посторонней помощи! Наш рекордсмен знает, что такое война: в 2015 году он подорвался на боевом снаряде и лишился обеих ног и одной руки, с многочисленными осколками на лице», — написала она.
Лана отметила, что уверена, что его нынешняя победа — это больше, чем личное достижение.
«Потому что его рекорд многим людям вернет веру в жизнь», — добавила Лана Ветрова.
Читатели страницы Лана горячо поддержали ее мнение:
Сам подросток результатом доволен, так же, как и его тренер — рекордсмен мира по плаванию Олег Лисогор.
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Подросток из Мариуполя, лишившийся ног и руки после подрыва на снаряде, установил рекорд Украины (видео)
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