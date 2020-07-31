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Украина

Подросток из Мариуполя, лишившийся ног и руки после подрыва на снаряде, установил рекорд Украины (видео)

0:25 31 июля 2020
Рекорд Украины

В Украине зафиксирован еще один поражающий воображение факт, когда огромная вера в себя помогает человеку достичь казавшегося ранее невозможным результата.

Так, в четверг, 30 июля в Киеве 16-летний Николай Нижниковский из Мариуполя, который подорвался на боевом снаряде и остался без ног и руки, установил рекорд Украины, самостоятельно переплыв Днепр.

Об этом на своей странице в Facebook написала руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

«Встречайте нового рекордсмена Украины! 16-летний Николай Нижниковський из Мариуполя сегодня установил рекорд Украины, переплыв Днепр без всякой посторонней помощи! Наш рекордсмен знает, что такое война: в 2015 году он подорвался на боевом снаряде и лишился обеих ног и одной руки, с многочисленными осколками на лице», — написала она.

Лана отметила, что уверена, что его нынешняя победа — это больше, чем личное достижение.

«Потому что его рекорд многим людям вернет веру в жизнь», — добавила Лана Ветрова.

Читатели страницы Лана горячо поддержали ее мнение:

Сам подросток результатом доволен, так же, как и его тренер — рекордсмен мира по плаванию Олег Лисогор.

Ранее «ФАКТЫ» писали о случае, когда женщина, которой ампутировали все четыре конечности, стала первоклассным визажистом и популярным блогером.

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