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Иран согласился выплатить Украине компенсацию за сбитый самолет МАУ
Благодаря состоявшимся в Киеве консультациям представителей Украины и Ирана по делу о крушении самолета «Международных авиалиний Украины» Тегеран согласился выплатить компенсацию за МАУ, сбитый в начале 2020 года.
По компенсации гражданам Украины переговоры продолжатся, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, сообщает агентство IRNA.
«Иран согласился выплатить компенсации за самолет, однако реализация этого вопроса займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения», — сказал Мусави, комментируя переговоры с Украиной по пассажирскому самолету.
Представитель МИД Ирана отметил, что «многие пассажиры» были гражданами Ирана (у некоторых иранцев было двойное гражданство, но Иран считает их своими гражданами).
Он также добавил, что по украинцам переговоры продолжатся и напомнил, что Тегеран несет ответственность за случившееся.
Напомним, 8 января 2020 года украинский рейс PS752 авиакомпании МАУ был сбит иранскими военными во время вылета из Тегерана. Самолет был поражен двумя иранскими ракетами. Жертвами катастрофы стали 167 пассажиров и 9 членов экипажа, в том числе граждане Украины.
В Киеве 30 июля завершились переговоры Афганистана, Британии, Канады, Швеции и Украины с представителями Ирана, на которых обсуждались компенсации семьям жертв сбитого рейса PS752.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что благодаря расшифровке данных с «черных ящиков» сбитого самолета Украина получила мощный аргумент на переговорах с Ираном — стенограмма подтвердила факт незаконного внешнего воздействия на самолет.22
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