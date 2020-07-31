- 02:54 Вспышка COVID-19 во Львовской области: на карантин закрыли Лавру
- 01:43 Помпео заявил о поддержке Белым домом увеличения поставок летального оружия Украине
- 01:24 Иран согласился выплатить Украине компенсацию за сбитый самолет МАУ
- 00:51 В Минске десятки тысяч людей вышли поддержать оппозиционерку Тихановскую, мужа которой связали с задержанием "вагнеровцев"
- 00:25 Подросток из Мариуполя, лишившийся ног и руки после подрыва на снаряде, установил рекорд Украины
- 30.07 23:53 В разбившейся в Николаеве маршрутке пострадали 9 пассажиров: фото и видео с места ДТП
- 30.07 23:21 Скандальное "дело о Томосе" закрыто: в ГБР назвали причину
- 30.07 23:15 На обустройстве полигона "Широкий лан" украли почти 40 миллионов гривен: высоким военным чинам объявлено о подозрении
- 30.07 22:53 ЦИК просит Донецкую и Луганскую ОГА оценить возможность проведения местных выборов на Донбассе
- 30.07 22:29 В Польше обезглавили памятник советскому маршалу Рокоссовскому
- 30.07 22:08 Скандальная смерть рэпера Энди Картрайта: кто он такой и чем был известен
- 30.07 22:07 По стопам Блаттера и Платини: прокуратура завела дело на президента ФИФА Инфантино
Вспышка COVID-19 во Львовской области: на карантин закрыли Лавру
Коронавирусная инфекция продолжает поражать священников: о выявленном положительном тесте на COVID-19 сообщили в Святоуспенской Унивской Лавре Украинской греко-католической церкви (УГКЦ).
Сообщение об этом опубликовано в Facebook Лавры.
«Святоуспенская Унивская Лавра по причине выявления ПЦР-тестом случаев заболевания COVID-19 (коронавирус) закрывает свою территорию для доступа других лиц», — говорится в сообщении.
По этой причине отменяют все публичные богослужения.
Напомним, что ранее о вспышке коронавируса среди верующих и священнослужителей сообщали в Днепропетровской области: в апреле там была отмечена вспышка COVID-19 на собрании баптистов в Першотравенске, а в июле заболевание обнаружили у 15 православных священнослужителей.
«ФАКТЫ» писали, что последние несколько дней в Украине фиксируют рост больных коронавирусом. В частности, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1197 человек. К сожалению, 23 человека умерли, зато 760 пациентам удалось выздороветь.9
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В Минске десятки тысяч людей вышли поддержать оппозиционерку Тихановскую, мужа которой связали с задержанием "вагнеровцев" (видео)
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..
Ветер: 0 м/с C
Давление: 746 мм