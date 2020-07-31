Вспышка COVID-19 во Львовской области: на карантин закрыли Лавру

Коронавирусная инфекция продолжает поражать священников: о выявленном положительном тесте на COVID-19 сообщили в Святоуспенской Унивской Лавре Украинской греко-католической церкви (УГКЦ).

Сообщение об этом опубликовано в Facebook Лавры.

«Святоуспенская Унивская Лавра по причине выявления ПЦР-тестом случаев заболевания COVID-19 (коронавирус) закрывает свою территорию для доступа других лиц», — говорится в сообщении.

По этой причине отменяют все публичные богослужения.

Напомним, что ранее о вспышке коронавируса среди верующих и священнослужителей сообщали в Днепропетровской области: в апреле там была отмечена вспышка COVID-19 на собрании баптистов в Першотравенске, а в июле заболевание обнаружили у 15 православных священнослужителей.

«ФАКТЫ» писали, что последние несколько дней в Украине фиксируют рост больных коронавирусом. В частности, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1197 человек. К сожалению, 23 человека умерли, зато 760 пациентам удалось выздороветь.

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