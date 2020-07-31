Хватит не на всех: Ляшко расскаазал, сколько украинцев обеспечат доступной вакциной

Создание вакцины против коронавируса — дело недешевое, и несмотря на то, что во многих странах мира проходит испытание препаратов различных типов, Украина сможет получить доступ к вакцине в широких объемах только через программу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Об этом написал на своей странице в Facebook г лавный государствнный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

При этом обеспечены вакциной будут только 20 процентов населения нашей страны.

«Благодаря этому сотрудничеству Украина получит вакцину в объемах, что покроют 20% населения (траншами), по доступной цене или бесплатно, что позволит уменьшить нагрузку на бюджет для иммунизации других групп высокого риска», — написал Ляшко.

При этом он отметил, что на сегодня в мире на этапе доклинических исследований находятся 139 вакцин. Клинические испытания начались по 25 препаратам, из которых 6 максимально приблизились к практическому применению.

Пока сложно спрогнозировать какой именно будет вакцина, полученная Украиной как по типу, так и по способу и количеству введений.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, возможно, ситуацию с вакциной удастся улучшить с появлением оральной вакцины, которую создала группа медиков и молекулярных биологов под руководством Дэчжи Яна из Международного госпиталя Внутренней Монголии (Китай) на генетически модифицированном штамме обычной сальмонеллы. Благодаря ей вакцинироваться смогут все желающие, принимая препарат в виде таблеток самоосоятельно.

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