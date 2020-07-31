В Сенате США предложили увеличить ежегодную военную помощь Украине до 300 млн долларов

После того, как Комитет по ассигнованию Палаты представителей Конгресса США в проекте бюджета на 2021 год предложил выделить на военную помощь Украине на 25 млн долларов больше, чем планировалось ранее (275 млн), свое веское слово решили сказать и в Сенате: в верхнюю палату Конгресса внесли проект закона, который предполагает ежегодное выделять Украине в качестве военной помощи 300 млн долларов.

Деньги пойдут в том числе на предоставление Вооруженным силам Украины летального оружия, передает Reuters.

Кроме того, в документе говорится о выделении 4 млн долларов в год на подготовку украинских офицеров.

Законопроект требует отчета Минобороны США и Госдепартамента о потребностях ВСУ и плана оказания помощи в сфере безопасности

Также в законопроекте прописано, что Соединенные Штаты должны назначить спецпосланника по Украине в качестве представителя США на переговорах в «нормандском формате», а также создать рабочую группу по Украине с соответствующими европейскими союзниками.

Законопроект был представлен сенаторами-демократами Бобом Менендесом, Крисом Мерфи и Джин Шахин, а также республиканцами Джеймсом Ришем, Робом Портманом и Джоном Баррассо.

Напомним, ранее Конгресс США одобрил оборонный бюджет, который предусматривает выделение Украине в следующем финансовом году по военной линии от США 250 млн долларов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что администрация Трампа поддерживает увеличение помощи Украине летальным вооружением.

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