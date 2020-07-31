- 05:42 "Военные преступления": в Гаагу направили доказательства преступлений РФ в Крыму
- 05:11 Под Киевом "Нива" сбила 6-летнюю девочку на глазах у бабушки
- 04:50 В Сенате США предложили увеличить ежегодную военную помощь Украине до 300 млн долларов
- 04:10 Хватит не на всех: Ляшко расскаазал, сколько украинцев обеспечат доступной вакциной
- 03:16 Трагедия под Черниговом: во время отдыха мужчина подорвал гранату, погибли люди
- 02:54 Вспышка COVID-19 во Львовской области: на карантин закрыли Лавру
- 01:43 Помпео заявил о поддержке Белым домом увеличения поставок летального оружия Украине
- 01:24 Иран согласился выплатить Украине компенсацию за сбитый самолет МАУ
- 00:51 В Минске десятки тысяч людей вышли поддержать оппозиционерку Тихановскую, мужа которой связали с задержанием "вагнеровцев"
- 00:25 Подросток из Мариуполя, лишившийся ног и руки после подрыва на снаряде, установил рекорд Украины
- 30.07 23:53 В разбившейся в Николаеве маршрутке пострадали 9 пассажиров: фото и видео с места ДТП
- 30.07 23:21 Скандальное "дело о Томосе" закрыто: в ГБР назвали причину
"Военные преступления": в Гаагу направили доказательства преступлений РФ в Крыму
Украина продолжает информировать международные организации и судебные инстанции о нарушениях прав человека в оккупированном Россией Крыму. В частности, после отправки представителями МИД официального письма генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, Офис Генпрокурора со своей стороны направил в Международный уголовный суд в Гааге сообщение о масштабных и системных нарушениях страной-агрессором прав собственности на временно оккупированном украинском полуострове.
Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
«Материалы собраны прокуратурой Автономной Республики Крым совместно с правозащитной неправительственной общественной организацией «Региональный центр прав человека», — говорится в сообщении.
По мнению авторов письма, действия «власти» страны-оккупанта подпадают под квалификацию «военные преступления».
Авторы послания указывают, что ими проанализированы почти 9,5 тыс. «судебных решений» и идентифицированы 3962 лица, которые стали жертвами нарушений прав собственности.
Из общего количества пострадавших у 3712 человек — зафиксировано незаконное изъятие земельных участков, у 250 — разрушение недвижимости.
Такая практика оккупационных властей осуществляется по всей территории Крымского полуострова в течение более 6 лет с привлечением практически всех «судебных органов» — 24 из 28 районных судов принимали соответствующие незаконные решения.
«Действия РФ является грубым нарушением ст. 53 и 147 Четвертой Женевской Конвенции 1949 года и могут квалифицироваться как военные преступления. Прокуроры и правозащитники отмечают, что ежедневно на оккупированной территории появляется, как минимум, две новые жертвы военного преступления», — указывается в письме.
Также отмечается, что под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым проводится досудебное расследование о нарушениях законов и обычаев войны (ч.1 ст. 438 УК Украины).
Собранные в рамках уголовного дела доказательства также вошли в информационное сообщение к Суду.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что МИД финализировал концепцию создания специальной международной платформы «Крым — это Украина». На первом этапе это будет консультативно-координационный формат, который в будущем сможет перерасти в переговорный. Новая платформа должна заниматься всем спектром последствий оккупации.3
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»
Ветер: 0 м/с C
Давление: 746 мм