"Военные преступления": в Гаагу направили доказательства преступлений РФ в Крыму

Украина продолжает информировать международные организации и судебные инстанции о нарушениях прав человека в оккупированном Россией Крыму. В частности, после отправки представителями МИД официального письма генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, Офис Генпрокурора со своей стороны направил в Международный уголовный суд в Гааге сообщение о масштабных и системных нарушениях страной-агрессором прав собственности на временно оккупированном украинском полуострове.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Материалы собраны прокуратурой Автономной Республики Крым совместно с правозащитной неправительственной общественной организацией «Региональный центр прав человека», — говорится в сообщении.

По мнению авторов письма, действия «власти» страны-оккупанта подпадают под квалификацию «военные преступления».

Авторы послания указывают, что ими проанализированы почти 9,5 тыс. «судебных решений» и идентифицированы 3962 лица, которые стали жертвами нарушений прав собственности.

Из общего количества пострадавших у 3712 человек — зафиксировано незаконное изъятие земельных участков, у 250 — разрушение недвижимости.

Такая практика оккупационных властей осуществляется по всей территории Крымского полуострова в течение более 6 лет с привлечением практически всех «судебных органов» — 24 из 28 районных судов принимали соответствующие незаконные решения.

«Действия РФ является грубым нарушением ст. 53 и 147 Четвертой Женевской Конвенции 1949 года и могут квалифицироваться как военные преступления. Прокуроры и правозащитники отмечают, что ежедневно на оккупированной территории появляется, как минимум, две новые жертвы военного преступления», — указывается в письме.

Также отмечается, что под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым проводится досудебное расследование о нарушениях законов и обычаев войны (ч.1 ст. 438 УК Украины).

Собранные в рамках уголовного дела доказательства также вошли в информационное сообщение к Суду.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что МИД финализировал концепцию создания специальной международной платформы «Крым — это Украина». На первом этапе это будет консультативно-координационный формат, который в будущем сможет перерасти в переговорный. Новая платформа должна заниматься всем спектром последствий оккупации.

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