Украина направила России ноту протеста: названа причина

МИД Украины направило ноту протеста Российской Федерации в связи с незаконным пересечением границы нашего государства очередным «гуманитарным конвоем». Дипломаты требуют от оккупантов прекратить совершать международно-противоправных деяний против суверенитета Украины.

Об этом говорится в комментарии на сайте МИД.

«30 июля 2020 года российской стороной осуществлено очередное незаконное перемещение на территорию Украины через российские пограничные пункты пропуска „Донецк“ и „Матвеев Курган“ и закрытые украинской стороной пограничные пункты пропуска „Изварино“ и „Успенка“ т.н. „гуманитарного конвоя“ для жителей временно оккупированных Российской Федерацией территорий Украины в Донецкой и Луганской областях», — сказано в сообщении.

В МИД отмечают, что российский груз был в очередной раз перемещен на территорию нашего государства с нарушением норм и принципов международного права, действующих двусторонних соглашений, законодательства Украины и ранее согласованных модальностей доставки гуманитарных грузов.

Они, в частности, предусматривают сопровождение представителями Международного комитета Красного Креста легальных гуманитарных грузов и их обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины.

Украина также требует от российской стороны в дальнейшем при организации «гуманитарных конвоев», запланированных на 27 августа, 29 октября, 26 ноября и 17 декабря, неуклонно придерживаться международного права, законодательства Украины и международных обязательств РФ.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 28 июля Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста из-за проведения военного парада в оккупированном Севастополе. Россия эту ноту вернула без рассмотрения, за что и «нарвалось» на язвительную критику украинских дипломатов.

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