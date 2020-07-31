Столицу разделят на 10 округов: в ЦИК рассказали об особенностях выборов мэра Киева

Во время выборов Киевского городского головы 25 октября, на которых ОП собирается «нокаутировать» нынешнего градоначальника, единый одномандатный городской избирательный округ поделят на 10 территориальных избирательных округов, границы которых совпадают с границами районов в столице.

Такое решение утвердили на заседании Центральной избирательной комиссии 30 июля, сообщает пресс-служба ЦИК.

«Поскольку в законодательстве были противоречия по формированию районных избирательных комиссий в городах с количеством избирателей 2 млн и более, а также образования территориальных избирательных округов в таких городах, ЦИК с целью обеспечения одинакового применения некоторых положений законодательства Украины приняла вышеупомянутое разъяснение», — говорится в сообщении.

В частности, в документе указано, что единственный одномандатный городской избирательный округ по выборам Киевского городского головы делится на 10 территориальных избирательных округов, границы которых совпадают с границами районов в городе Киеве. Решение о создании таких избирательных округов не принимается.

Территориальные избирательные округа по выборам депутатов Киевского городского совета образуются Киевской городской избирательной комиссией в порядке и сроки, определенные Избирательным кодексом Украины.

Состав районных в городе Киеве избирательных комиссий формируется Центральной избирательной комиссией не позднее чем за семьдесят пять дней до дня очередных выборов (в 10 августа 2020 включительно).

Представления кандидатур в состав районных в городе Киеве избирательных комиссий могут вносить районные в городе Киеве (в случае их отсутствия в структуре соответствующей политической партии — городская Киева) организации политических партий, указанные в части второй статьи 203 Кодекса, не ранее чем за девяносто дней и не позднее чем за восемьдесят дней до дня очередных выборов (в 5 августа 2020 включительно).

Районные в городе Киеве избирательные комиссии осуществляют полномочия, предусмотренные Кодексом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что партия «Слуга народа» выдвинула в мэры Киева народного депутата от президентской фракции Ирину Верещук. Она победила в праймериз с большим отрывом и идет на выборы мэра Киева от «Слуги народа».

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