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Август принесет прохладу: синоптики рассказали о погоде на выходных
Последний месяц лета начнется в Украине дождями и прохладой. 1 августа осадки возможны в северных регионах, 2 августа — на востоке. Как и было обещано синоптиками, дожди собьют жару, лишь в южных регионах днем до +28, а в остальных областях будут держаться комфортные +22−25 градусов.
Как сообщает Украинский гидрометцентр, 31 июля дожди пройдут в южной и восточной части страны.
1 августа дождливо будет на Волыни, в Ровенской и Житомирской областях, в столице, Чернигове и Сумах.
2 августа дожди снова пройдут в восточных областях, захватив курорты Азовского моря.
Напомним, климатологи ожидают, что август-2020 будет жарче на несколько градусов, чем в среднем за годы наблюдений. А вот осадков выпадет обычное количество, как для последнего месяца лета.
Завотделом Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала «ФАКТАМ», чем чреват для Украины нынешний засушливый год и компенсируют ли летние ливни сухую весну.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»45
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