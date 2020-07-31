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Украина

Август принесет прохладу: синоптики рассказали о погоде на выходных

7:10 31 июля 2020
погода

Последний месяц лета начнется в Украине дождями и прохладой. 1 августа осадки возможны в северных регионах, 2 августа — на востоке. Как и было обещано синоптиками, дожди собьют жару, лишь в южных регионах днем до +28, а в остальных областях будут держаться комфортные +22−25 градусов.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, 31 июля дожди пройдут в южной и восточной части страны.

1 августа дождливо будет на Волыни, в Ровенской и Житомирской областях, в столице, Чернигове и Сумах.

2 августа дожди снова пройдут в восточных областях, захватив курорты Азовского моря.

Напомним, климатологи ожидают, что август-2020 будет жарче на несколько градусов, чем в среднем за годы наблюдений. А вот осадков выпадет обычное количество, как для последнего месяца лета.

Завотделом Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала «ФАКТАМ», чем чреват для Украины нынешний засушливый год и компенсируют ли летние ливни сухую весну.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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