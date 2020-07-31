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Утро в школах Киева будет начинаться с гимна Украины: реакция сети
Киевские школы ждет новая традиция. Депутаты горсовета проголосовали за то, чтобы начинать день в учебных заведениях с исполнения Гимна Украины. К пению гимна предлагается привлекать как учащихся, так и педагогов. Дать старт новому начинанию планируют с первого дня 2020−2021 учебного года.
Автор идеи, депутат Киевсовета Олег Бондарчук надеется, что гимн в школах будет способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения.
В соцсетях к идее отнеслись осторожно. Есть те, кому инициатива пришлась по душе, но немало и тех, кто опасается обесценивания государственного символа.
При этом некоторые родители школьников отметили, что идея не нова, и часть учебных заведений города уже много лет, как ввела такую традицию, не дожидаясь решения Киевсовета.
Напомним, гимн Украины в школах в основном звучит на торжественных мероприятиях, таких как праздник «Первого звонка», выпускные церемонии.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»144
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