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Донецк ждет прямого диалога с Кравчуком
Представитель так называемой «ДНР» в Контактной группе, «министр иностранных дел» фейковой «республики» Наталья Никонорова заявила, что Донецк надеется, что новый полномочный представитель Украины на минских переговорах Леонид Кравчук «проявит конструктивный подход к переговорному процессу и не станет уклоняться от прямого диалога с «республиками».
«Это особенно важно сейчас, когда нам удалось добиться серьезных результатов в реализации всеобъемлющего режима прекращения огня, а на повестке дня стоят ключевые вопросы политического урегулирования», — добавила она.
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По ее словам, «украинская сторона взяла на себя обязательства согласовывать все правовые аспекты с представителями Донбасса».
Как известно, на прямом диалоге с Донецком и Луганском давно жестко настаивает Кремль.
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