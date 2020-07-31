Донецк ждет прямого диалога с Кравчуком

Представитель так называемой «ДНР» в Контактной группе, «министр иностранных дел» фейковой «республики» Наталья Никонорова заявила, что Донецк надеется, что новый полномочный представитель Украины на минских переговорах Леонид Кравчук «проявит конструктивный подход к переговорному процессу и не станет уклоняться от прямого диалога с «республиками».

«Это особенно важно сейчас, когда нам удалось добиться серьезных результатов в реализации всеобъемлющего режима прекращения огня, а на повестке дня стоят ключевые вопросы политического урегулирования», — добавила она.

По ее словам, «украинская сторона взяла на себя обязательства согласовывать все правовые аспекты с представителями Донбасса».

Как известно, на прямом диалоге с Донецком и Луганском давно жестко настаивает Кремль.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в InformNapalm идентифицировали разведчика из России, воюющего на стороне боевиков.

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