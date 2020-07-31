Это вам не велосипеды: СМИ показали, как кортежи Зеленского нарушают правила (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский, перед вторым туром выборов в апреле 2019 года обещавший в случае победы перенести офис с Банковой в место, где нет пробок, отказаться от больших кортежей и не перекрывать дороги, обещаний не выполнил.

Нарушение президентским кортежем, по-прежнему передвигающимся с полицейским авто со включенными проблесковыми маячками и игнорирующем ПДД, зафиксировали журналисты «Схем». В расследовании отмечается, что главу государства сопровождают около шести машин (хотя сам Зеленский говорил о двух-трех автомобилях).

Журналисты зафиксировали, как сопровождение Зеленского не только превышало допустимую скорость движения, но и нарушало другие правила, в частности, разворачивалось в запрещенных местах и пересекало двойную осевую. При этом, как утверждают журналисты, ПДД нарушались не тогда, когда речь шла о важной встрече, но и в повседневных ситуациях.

В частности, 10 июня съемочная группа «Схем» заметили на Новообуховской трассе в Киевской области кортеж Зеленского, который двигался в направлении загородной резиденции в Иванковичах. Радар журналистов показал скорость движения — 148 километров в час при допустимых 90 километров в час.

Через неделю ситуация повторилась.

Источник в Управлении государственной охраны рассказал «Схемам», что президентский кортеж начал соблюдать правила дорожного движения после того, как был замечен интерес журналистов. Однако на официальный запрос в УГО ответили, что это не соответствует действительности.

В то же время, как утверждают «Схемы», 16 июля на Обуховской трассе к журналистам подошли сотрудники Управления госохраны. Вскоре проследовал кортеж Зеленского — уже без проблесковых маячков и со скоростью 60 километров в час…

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время поездки по Хмельнитчине Зеленского сопровождали несколько десятков авто — видео сняли жители села, куда наведался президент. Похожая ситуация была и во время рабочего визита на Житомирщину.

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