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Украина

Чиновники Офиса президента незаконно пользуются автомобилями УГО с номерами прикрытия, — расследование СМИ

10:15 31 июля 2020
дорога

От соблюдения скоростного режима на дорогах освобождены не только кортежи Владимира Зеленского. Привилегией охотно пользуются и высшие руководители Офиса президента, не входящие в число охраняемых лиц. Это выяснили журналисты программы «Схемы» Радио Свобода.

Авторы расследования пришли к выводу, что как и в случае с президентским кортежем, соратники Зеленского используют так называемые «имитационные» автономера, отсутствующие в базе МВД. Если автомобиль со спецномерами нарушит правила, например, превысит скорость, автоматический штраф не будет выписан, так как в системе нет сведений о владельце машины.

В ходе расследования подтвердилось, что «Мерседесом» с номерами прикрытия пользуется глава Офиса президента Андрей Ермак. Первый помощник главы государства Сергей Шефир ездит из дома на работу в ОП на «Ауди» со спецномерами. Отсутствуют в базе и номера внедорожника BMW X5, закрепленного за замглавой Офиса президента Кириллом Тимошенко. Ни один из перечисленных чиновников Офиса президента не входит в число подопечных Управления госохраны, имеющих право на особые меры безопасности.

В Офисе президента заявили, что не владеют информацией о номерах прикрытия для автомобилей топ-чиновников ОП. Сами чиновники сослались, что все эти вопросы нужно адресовать правоохранительным органам.

Напомним, ранее в Киеве заметили, что маршрут следования первого лица государства усиленно охраняется бойцами Нацгвардии, а сам кортеж может включать до 40 автомобилей.

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Чиновники Офиса президента незаконно пользуются автомобилями УГО с номерами прикрытия, — расследование СМИ

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