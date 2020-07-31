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Украина

В Украине установлен очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом

10:24 31 июля 2020
коронавирус

В Украине установлен новый печальный коронавирусный рекорд — по числу новых пациентов в больницах. За сутки из-за коронавирусной инфекции был госпитализирован 261 человек. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По информации Минздрава, заболевших, у которых подтвердили опасный диагноз, по-прежнему много — 1090 человек за сутки. Это меньше, чем рекорд за 29 июля (1197 заболевших), но кривая заболеваемости все еще заставляет беспокоиться специалистов.

Коронавирусная инфекция распространяется по регионам с разными темпами. Если в трех западных областях и в Киеве более 100 заболевших за сутки, а в Сумской и Кировоградской области зарегистрированы единичные случаи.

Напомним, с начала эпидемии в Украине заболели 69 884 человека. По состоянию на утро 31 июля выздоровели 38 752 пациента. В 1693 случаях болезнь закончилась летальным исходом.

Адаптивный карантин пока продлен до 31 августа 2020 года и предполагает разделение территории страны на четыре зоны в зависимости от распространения инфекции.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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