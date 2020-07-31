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Будем идти на компромиссы: Кравчук о своей работе в контактной группе по Донбассу
Первый президент Леонид Кравчук, возглавивший 30 июля переговорную группу по Донбассу, своей главной задачей видит добиться компромисса с другими участниками переговоров.
«У меня миссия остается, чтобы на Донбассе и в Украине был мир. Я буду делать для этого все, что смогу. Будем идти на компромиссы», — заявил Кравчук в интервью РБК-Украина.
Уточняя позицию по поводу компромиссов, главный переговорщик уточнил, что есть позиции, которыми он не поступится, а под компромиссными имеет в виду методы управления ситуацией.
«Компромиссы — как управлять ситуацией. Есть вещи, которые компромиссам не поддаются — это суверенитет, территориальная целостность, независимость, неприкосновенность границ. Этот вопрос не обсуждается», — подытожил политик.
Напомним, представители ОРДЛО на переговорах уже заявили, что надеются на «конструктив от Кравчука» и прямой диалог.
Ранее главой украинской делегации на переговорах был Леонид Кучма, но 28 июля он решил покинуть этот пост.
Фото 1leonidkravchuk/Facebook
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