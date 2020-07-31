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Украина

"Смысл до конца не ясен": Казанский не понял, зачем Кравчука назначили в ТКГ

11:33 31 июля 2020
Леонид Кравчук

Журналист Денис Казанский, принимающий участие в переговорах под Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы, не берется комментировать назначение руководителем группы переговорщиков первого президента Леонида Кравчука, поскольку «смысл этого действия» ему до конца не ясен.

«Мне сложно комментировать назначение Леонида Кравчука в ТКГ, как бывает сложно комментировать любое действие, смысл которого до конца не ясен. Единственное, что могу сказать — надо понимать, что должность эта номинальная. Леонид Кучма формально возглавлял ТКГ до этой недели, но я ни разу с ним не сталкивался во время переговоров, и никак не ощущал его участия», — пишет Казанский на своей страничке в соцсетях и добавляет, что украинская делегация не может принять или подписать ничего такого, «с чем будет не согласно руководство страны».

Упомянув интервью Кравчука, в котором он заявил о готовности к компромиссам, Казанский добавил, что Украина в Минске не единожды шла навстречу участникам переговоров, в том числе, и по вопросам, вызвавшим широкий резонанс. В частности, речь идет о «формуле Штайнмайера».

«А на какие компромиссы за это время пошла Россия и ее оккупационная администрация? Кто-то может назвать хоть один шаг, который был сделан ими навстречу Украине? Позиция россиян и их боевиков, которую лично я увидел на переговорах в ТКГ — будет либо так, как хотим мы, либо никак. Мне сложно представить себе компромиссы в такой ситуации», — резюмирует журналист.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после назначения Леонида Кравчука в оккупационной администрации ОРДО заявили о необходимости «прямого диалога с республиками», на чем, собственно, всегда настаивал Кремль, дистанцируясь от участия в войне на Донбассе.

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