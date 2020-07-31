- 11:53 Каким будет курс доллара на следующей неделе: прогноз экспертов
- 11:51 Сумочка Hermes продана на аукционе за рекордную цену — 300 тысяч долларов
- 11:42 В России спасли женщину, случайно проглотившую вилку
- 11:33 "Смысл до конца не ясен": Казанский не понял, зачем Кравчука назначили в ТКГ
- 11:27 Унесли больше килограмма золота: грабителей ювелирного магазина в Закарпатье поймали в Кривом Роге
- 11:21 Леди Гага и Ариана Гранде заработали по 9 номинаций на премию MTV
- 11:16 В Закарпатье задержали обвиненного в смерти роженицы врача, который скрылся после оглашения приговора
- 11:11 Ушла из жизни известная украинская актриса театра и кино Оксана Воронина
- 10:50 Ураган едва не снес село на Буковине: впечатляющие фото
- 10:44 Будем идти на компромиссы: Кравчук о своей работе в контактной группе по Донбассу
- 10:43 «Патриотическим решением» об исполнении гимна Украины в школах может быть достигнут противоположный эффект, — Доний
- 10:24 В Украине установлен очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом
"Смысл до конца не ясен": Казанский не понял, зачем Кравчука назначили в ТКГ
Журналист Денис Казанский, принимающий участие в переговорах под Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы, не берется комментировать назначение руководителем группы переговорщиков первого президента Леонида Кравчука, поскольку «смысл этого действия» ему до конца не ясен.
«Мне сложно комментировать назначение Леонида Кравчука в ТКГ, как бывает сложно комментировать любое действие, смысл которого до конца не ясен. Единственное, что могу сказать — надо понимать, что должность эта номинальная. Леонид Кучма формально возглавлял ТКГ до этой недели, но я ни разу с ним не сталкивался во время переговоров, и никак не ощущал его участия», — пишет Казанский на своей страничке в соцсетях и добавляет, что украинская делегация не может принять или подписать ничего такого, «с чем будет не согласно руководство страны».
Упомянув интервью Кравчука, в котором он заявил о готовности к компромиссам, Казанский добавил, что Украина в Минске не единожды шла навстречу участникам переговоров, в том числе, и по вопросам, вызвавшим широкий резонанс. В частности, речь идет о «формуле Штайнмайера».
«А на какие компромиссы за это время пошла Россия и ее оккупационная администрация? Кто-то может назвать хоть один шаг, который был сделан ими навстречу Украине? Позиция россиян и их боевиков, которую лично я увидел на переговорах в ТКГ — будет либо так, как хотим мы, либо никак. Мне сложно представить себе компромиссы в такой ситуации», — резюмирует журналист.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после назначения Леонида Кравчука в оккупационной администрации ОРДО заявили о необходимости «прямого диалога с республиками», на чем, собственно, всегда настаивал Кремль, дистанцируясь от участия в войне на Донбассе.156
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».
Ветер: 1 м/с С
Давление: 746 мм